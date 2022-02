Konec prokletí i odpověď na údajné pře v kabině. Kouč United: Ideální reakce

„Věděli jsme, že to bude důležitý zápas. Důležité vítězství,“ pokračoval kouč, jehož svěřenci si upevnili čtvrtou příčku v tabulce.

„Byl to vyspělý, jednotný výkon. Perfektní odpověď na některé články v novinách, které nám předhazovaly rozpory v zákulisí,“ dodal Rangnick k třaskavým titulkům z britského bulváru.

Ten měl v minulém týdnu žně, deník Mirror přišel s exkluzivním textem o atmosféře v šatně United. Hlavními aktéry stoper Maguire a hvězdný Ronaldo.

Anglický střední obránce byl jmenovaný kapitánem před dvěma roky za předchozího kouče Ole Gunnara Solskjaera. Po letním návratu zkušeného Portugalce se však objevily zkazky, že se Maguireova pozice v klubové hierarchii notně otřásla.

Sám Maguire či jeho spoluhráč Marcus Rashford štvavé informace veřejně dementovali. A Manchester United se s tlakem v zápase popasoval.

Maguire dokonce skóroval, navíc po rohovém kopu! Prokletí zlomeno, vždyť na tento úspěch čekali fotbalisté United neuvěřitelných 140 rohů...

Když v nastavení první půle zvýšil Bruno Fernandes, zdálo se, že mají hosté v bouřící a nehostinné atmosféře na stadionu Elland Road duel pod kontrolou.

V derby s odvěkým rivalem Leedsem nakonec uspěli navzdory chvilkovému kolapsu.

Na začátku druhé půle během pouhé minuty domácí smazali dvoubrankové manko, ale kouč Rangnick dobře zareagoval a střídající Fred po chvíli na trávníku rozhodl. Pojistku přidal další náhradník Anthony Elanga.

„Myslím si, že to byl zápas, který můžete vyhrát jedině v případě, že ukážete jednotnost. Kde zahrajete jako tým. To se nám povedlo a kromě tří bodů to je nejdůležitější výstup z utkání,“ těšilo Rangnicka.