Emery po roce a půl končí jako trenér Arsenalu, tým povede Ljungberg

„Toto rozhodnutí bylo učiněno vzhledem k tomu, že výsledky a výkony nebyly na požadované úrovni. Freddie Ljungberg má naši plnou důvěru a věříme, že nás posune dopředu. Hledání nového trenéra je v plném proudu,“ uvedl Arsenal na klubovém webu.

Emery přišel do Arsenalu v květnu 2018 jako nástupce Francouze Arséna Wengera, který londýnské mužstvo vedl 22 let. Svoji první sezonu zakončil na pátém místě anglické ligy a postoupil do finále Evropské ligy, kde jeho svěřenci podlehli Chelsea 1:4.

Špatné výsledky a výkony v aktuálním ročníku ale Emeryho dostávaly pod stále větší tlak. Poslední kapkou pro vedení byla čtvrteční domácí porážka 1:2 od Frankfurtu ve skupině Evropské ligy. V Premier League je Arsenal po 13 kolech až na osmé pozici s propastnou ztrátou 19 bodů na vedoucí Liverpool.