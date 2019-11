Dceři přáli rakovinu, ženě smrt. Xhaka o výbuchu vůči vlastním fanouškům

V nedělním domácím utkání proti Crystal Palace (2:2) na něj při střídání vlastní fanoušci bučeli. Xhakovi se půlhodiny před koncem za nerozhodného stavu ze hřiště očividně nechtělo, ke střídačce šel zvolna, což publikum ještě víc rozčililo.

Pískot se mísil s nadávkami a vytočený Xhaka diváky ještě ironicky pobídl, aby přidali na hlasitosti. „Fuck off,“ dal se z jeho úst vyčíst výmluvný vzkaz směrem do hlediště.



Cestou k postranní čáře odhodil kapitánskou pásku, za lajnou si odmítl plácnout s trenérem Unaiem Emerym. A ještě než zamířil do kabiny, nasupeně sundal dres.

„Vypěnil jsem, nechal se unést a nebylo to správné vůči těm fanouškům, kteří náš klub, celé mužstvo a také mě povzbuzují a dodávají pozitivní energii. Neměl jsem to v úmyslu a omlouvám se, jestli se to některých z nich dotklo,“ uvedl Xhaka.



Málokdo rozděluje fanoušky Arsenalu a lidi kolem klubu podobně jako on. Příznivci mu vyčítají hloupé chyby, spoluhráči za ním naopak stojí. Nebo minimálně dosud stáli. Tři z nich ho podle informací z anglických médií po zápase navštívili doma, aby mu vyjádřili podporu.

V průběhu aktuální sezony ho zvolili kapitánem, podle zpráv z klubu je v kabině nesmírně populární. Skvělý při tréninku a ochotný k mladým. Jenže navenek pořád působí jako hromosvod hněvu.

„Události kolem mého střídání mě hluboce zasáhly. Miluju tenhle klub a vždy pro něj odevzdávám sto procent na hřišti i mimo něj. Pocit nepochopení od fanoušků a jejich opakované urážlivé chování při zápasech a na sociálních sítích během posledních týdnů a měsíců se mě však dotýkají,“ napsal v prohlášení Xhaka, kterému se před několika týdny narodila dcera.



„Lidé jí přáli, aby dostala rakovinu. Vyhrožovali, že mi zlomí nohy a zabijí mi ženu a veškerý vztek, který jsem kvůli tomu cítil, vybublal právě na stadionu, když jsem od vlastních fanoušků cítil opovržení.“

Trenér Emery ihned po nedělním utkání označil Xhakovu reakci za nesprávnou. V týdnu ho vynechal z nominace pro duel Ligového poháru v Liverpoolu, ale konkrétnější nebyl. Jak celý incident ovlivní hráčovo postavení v týmu? Zůstane kapitánem?

„Granit je zničený a smutný a my mu chceme maximálně pomoct,“ prohlásil španělský kouč. Mezi řádky lze ovšem vyčíst, že samotný klub si představoval jiné, vstřícnější a rychlejší Xhakovo vysvětlení celé situace.

Zřejmě i proto ho švýcarský reprezentant zveřejnil na svých sociálních sítích a nikoli prostřednictvím oficiálních komunikačních kanálů Arsenalu.

„Přeju si, abychom do našeho vztahu vrátili vzájemný respekt a vzpomněli si na důvody, proč všichni tak milujeme tenhle sport. Pojďme se znovu společně naladit na pozitivní vlnu. Granit.“