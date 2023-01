Neuer na tribuně, Müller na lavici. „Nový“ Bayern odšpuntuje bundesligové jaro

Jak to bylo s Nagelsmannem Jarní start bundesligy je pikantní nejen proto, že se v Lipsku utká třetí tým tabulky s prvním Bayernem. Hostující kouč Julian Nagelsmann do Bayernu přišel v létě 2021 právě z Lipska. Nagelsmann neměl v kontraktu výstupní klauzuli a jelikož v Lipsku by mu kontrakt vypršel až v létě 2023, došlo na tvrdá jednání mezi kluby. K dohodě Lipsko přiměla až suma 25 milionů eur, v přepočtu asi 625 milionů korun. Nagelsmann se stal nejdražším koučem planety. „Podrobnosti k přestupové částce jsou však přísně tajné,“ píše německý deník Sportbidl. Podle jeho informací Bayern zaplatil „na dřevo 15“ milionů eur (asi 375 milionů korun). Dalších deset milionů může Lipsko vydělat. S pěti miliony eur se počítá tak, že půjde o výtěžek ze dvou přípravných zápasů mezi oběma kluby. Dalších pět milionů tvoří bonusy za úspěchy Bayernu. Když dvakrát během Nagelsmannova působení vyhraje v jednom roce ligu i pohár, dostane Lipsko dva miliony eur. Tři miliony eur získá Lipsko, pokud mladý kouč dovede mnichovský klub k triumfu v Lize mistrů. Aby mohl do Bayernu, Nagelsmann se zároveň vzdal části už domluveného platu, údajně se jednalo o patnáct procent. I tak vydělává údajně osm milionů eur ročně (asi 200 milionů). Lipsko má za dobu po odchodu Nagelsmanna už třetího kouče, po Domeniku Tedescovi a Jesse Marschovi vede tým Marco Rose.