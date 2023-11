Kdo zastaví Gironu? Španělský trpaslík v lize dál prchá všem gigantům

Girona, skromný klub z Katalánska, obrátila otočila duel na půdě Vallecana, kde od začátku prohrála. Zvítězila 2:1 a na prvním místě tabulky má pětibodový náskok před Realem Madrid, který večer vyzve Valencii.

Třetí Barcelona, který má sedmibodovou ztrátu, hraje v neděli proti Alavés.

Girona má však jistotu, že po pátém vítězství řadě a povede soutěž i v nadcházející reprezentační pauze.

Lépe do utkání sice vstoupilo domácí Rayo, které poslal García do vedení už v páté minutě, ale Dovbyk ještě do poločasu vyrovnal. Ukrajinský útočník se v tomto ročníku La Ligy trefil už posedmé a na děleném druhém místě střelecké tabulky ztrácí na vedoucího Bellinghama z Realu tři branky.

Dvacet minut po přestávce rozhodl Sávio. Devatenáctiletý Brazilec, který v Gironě hostuje z francouzského Troyes, poslal míč do sítě poté, co brankář Dimitrievski vyrazil přímo k němu Dovbykovu střelu.

Vallecano nenavázalo na cennou remízu s Realem Madrid a utrpělo první porážku od 2. září, kdy podlehlo 0:1 Betisu Sevilla. V tabulce je deváté.

Rayo Vallecano Rayo Vallecano : Girona FC Girona FC 1:2 (1:1) Góly:

5. Á. García Góly:

42. Dovbyk

65. Sávio Sestavy:

Dimitrievski – Rațiu (78. De Frutos), Mumin, Lejeune, Espino – Palazón, Valentín (C), U. López (67. K. Pérez), Á. García (78. Bebé) – Camello (67. Falcao), Trejo (59. Nteka). Sestavy:

Gazzaniga – A. Martínez, E. García, Blind, Gutiérrez – I. Martín (85. V. Fernández), A. García (C), Y. Herrera – Cygankov (78. Kebe), Dovbyk (78. Stuani), Sávio (85. Portu). Náhradníci:

Cárdenas – Balliu, Ciss, de Tomás, A. Hernández, Chavarría, J. Pozo. Náhradníci:

Fuidias – Espinosa, Couto, Juanpe, Solís, Torre. Žluté karty:

44. Á. García Žluté karty:

14. Gutiérrez, 73. I. Martín Rozhodčí: Fuertes – Rodríguez, Rico

UD Almería UD Almería : Real Sociedad Real Sociedad 0:0 (-:-) Sestavy:

Maximiano – H. Mendes, E. González, Chumi, Akieme – Ramazani, Robertone (C), Lopy, Embarba – Baptistão, Arribas. Sestavy:

Remiro – Traoré, Elustondo, Le Normand, A. Muñoz – Zacharjan, Zubimendi, Turrientes, Barrenetxea – Oyarzabal (C), Sadiq. Náhradníci:

Mariño, F. Martínez – Baba, Kaiky, Lázaro, Melero, Montes, A. Pozo, Puigmal, Sanca, Fettal. Náhradníci:

Marrero – Aramburu, C. Fernández, U. González, Cho, Kubo, Magunazelaia, P. Marín, Merino, Odriozola, Olasagasti, Pacheco. Žluté karty:

27. Robertone Žluté karty:

32. Sadiq Rozhodčí: Isidro Diáz de Méra – Diago Santaursula, Iván Hernandéz (ESP)

CA Osasuna CA Osasuna : UD Las Palmas UD Las Palmas 0:0 (-:-)

Granada CF Granada CF : Getafe CF Getafe CF 0:0 (-:-)