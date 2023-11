Hráč se zranil na reprezentační akci, tak plaťte. FIFA posílá klubům odškodné

Zděšení v klubech, především v Realu Madrid i Barceloně. Přišly o své důležité hráče, kteří se zranili při reprezentačních akcích.

Virus FIFA, tak to nazývají média.

Brazilský útočník Vinicius z Realu si v kvalifikačním duelu s Kolumbií natrhl sval, chybět bude dva měsíce.

Jeho klubový spoluhráč Eduardo Camavinga si na tréninku francouzské reprezentace poškodil koleno. Jeho sedmnáctiletý krajan Warren Zire-Emery z Paris St. Germain během kvalifikace proti Gibraltaru odkulhal se zraněním kotníku.

U všech se absence odhaduje na týdny až měsíce. Nejhůř však dopadl devatenáctiletý španělský záložník Gavi.

V nedělním kvalifikačním duelu proti Gruzii (3:1), v němž šlo Španělům už jen o uhájení první příčky ve skupině před Skotskem, si přetrhl přední zkřížený vaz v koleni.

Ve fotbale jde o časté zranění, zároveň je velmi vážné, doba léčby se pohybuje v měsících. Než se hráč vrátí na hřiště, může to trvat až rok.

Je silně pravděpodobné, že Gavi nestihne mistrovství Evropy, které hostí Německo příští rok v červnu a v červenci.

Gavi je jedním ze stěžejních hráčů Barcelony i reprezentace.

„Velmi vysoká cena,“ zněl titulek první strany sportovního deníku Marca s fotografií španělského útočníka Ferrana Torrese, který držel Gaviho dres s číslem devět poté, co vstřelil jeden z gólů.

Gavi v té době už nebyl na hřišti, za pomoci lékaře opustil scénu v 26. minutě. A kdo ví, kdy se vrátí. Za sedm měsíců, za deset měsíců, za rok?

Některá španělská média obvinila trenéra Luise de la Fuenteho z toho, že Gaviho těsně před osudným momentem nevystřídal, když při souboji s protihráčem dostal ránu do stejného kolena. Barcelona i kvůli tomu zvažuje formální stížnost na španělskou asociaci.

„S tím předchozím soubojem to nemělo nic společného. Tohle zranění se může stát kdykoli,“ poznamenal de la Fuente.

„Je to velmi těžký okamžik. Pro Gaviho, jeho klub, pro spoluhráče i pro mě a federaci. Jsme z toho všichni zničení.“

Když se hráči zraní na akci národního mužstva a absence trvá déle než čtyři týdny, kluby dostávají finanční kompenzaci.

Funguje to už od roku 2010, kdy si po mistrovství světa v Jihoafrické republice stěžovalo vedení Bayernu Mnichov kvůli vážnému zranění nizozemského útočníka Arjena Robbena.

Mezinárodní fotbalová federace (FIFA) poté založila zvláštní fond, z kterého po dobu hráčovy absence prostředky plynou.

Po loňském mistrovství světa v Kataru FIFA na následující tři roky až do mistrovství světa 2026 na pojistné události vyčlenila 150 milionů amerických dolarů, v přepočtu asi 3,5 miliardy korun.

Denní sazba za zranění hráče je 22 450 dolarů (20 548 eur), což dělá asi 505 tisíc korun. Maximální doba platby odškodného je 365 dnů.

Pokud by Gavi chyběl rok, což se při tomto druhu zranění klidně může stát, Barcelona by dostala 7,5 milionu eur, což je asi 185 milionů korun.

Za tyto peníze však sotva koupí hráče, který má kvalitu jako Gavi. Jedná se spíš o sumu útěchy.

Barcelona pravděpodobněji využije jiné pravidlo, která platí ve španělské lize: pokud hráč chybí déle než čtyři měsíce, může osmdesát procent jeho platu použít na nákup jiného hráče a částka se nebude počítat do finančních podmínek, které musí kluby splnit.

Gavi má základní plat údajně 7 milionů eur ročně, takže jde o částku asi 5,6 milionů eur.

Finanční kompenzaci za zranění hráče při reprezentačních akcí dostávají všechny postižené kluby. V současné době se to týká například i sparťanského kapitána Ladislava Krejčího.

Ten se zranil 15. října v kvalifikačním utkání proti Faerským ostrovům a od té doby nenastoupil.

Sparta důvod jeho absence tají. Podle některých informací se jedná o poranění lýtka. Pokud by Krejčí zasáhl do nedělního ligového utkání proti Zlínu, od zranění by uběhlo 41 dnů. Odškodné by v tu chvíli činilo v přepočtu asi 20 milionů korun.