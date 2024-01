Real Madrid vyhrál v Las Palmas a minimálně do neděle vede španělskou ligu

Hosté se museli obejít bez svého nejlepšího střelce Bellinghama, který pykal za pět žlutých karet, a dlouho to vypadalo jako hodně citelná ztráta. Ligový nováček, který na osmém místě může dál snít o pohárové Evropě, v níž hrál naposledy v roce 1977, dokonce vedl. Postaral se o to Javier Muňoz, který kdysi v Realu dělal první fotbalové krůčky, ale dotáhl to jen do béčka.

Brazilec Vinícius Júnior ale vyrovnal a Francouz Tchouaméni dal hlavou po Kroosově rohovém kopu vítězný gól. V té době byl jako náhradník na hřišti jen tři minuty a rozesmutnil 32 tisíc diváků na vyprodaném stadionu.

San Sebastianu se v této sezoně doma daří, na svém stadionu prohrál jen s Barcelonou. Tentokrát se ale musel proti Rayu Vallceano spokojit jen s bezbrankovou remízou. Hosté potvrdili, že hrají podstatně lépe venku, kde získali už 16 bodů proti osmi z domácího stadionu.

Real Sociedad Real Sociedad : Rayo Vallecano Rayo Vallecano 0:0 (0:0) Sestavy:

Remiro – Elustondo, Zubeldia (62. U. González), Le Normand (84. Olasagasti), Pacheco, Zubimendi – Turrientes, Aramburu, Zacharjan (28. Bra. Méndez) – Sadiq (62. Becker), A. Silva (62. Oyarzabal). Sestavy:

Dimitrievski – Balliu, A. Hernández, Lejeune, Espino – Palazón (71. De Frutos), U. López – Valentín, Chavarría, Camello (71. K. Pérez) – Trejo (56. Nteka). Náhradníci:

Fraga, Marrero – Magunazelaia, P. Marín, Rupérez, Odriozola. Náhradníci:

Cárdenas – de Tomás, Falcao, Mumin, M. Pascual, J. Pozo, Rațiu. Žluté karty:

70. , 90+4. Pacheco Žluté karty:

7. Trejo, 25. Balliu, 57. U. López, 85. Nteka Rozhodčí: A. Hernandez – D. Rojo, I. López Počet diváků: 32 825

UD Las Palmas UD Las Palmas : Real Madrid Real Madrid 1:2 (0:0) Góly:

53. J. Muñoz Góly:

65. Vinícius Júnior

84. Tchouaméni Sestavy:

Valles – Park (69. Herzog), Á. Suárez, Mármol, S. Cardona – al-Haddádí (78. Pejiño), J. Muñoz (89. Kaba), Perrone, K. Rodríguez (C), Moleiro (69. Loiodice) – S. Ramírez (78. M. Cardona). Sestavy:

Lunin – Carvajal, N. Fernández (C), Rüdiger, F. García – Ceballos (60. Valverde), Camavinga (81. Tchouaméni), Kroos – B. Díaz (60. Joselu), Rodrygo (81. Güler), Vinícius Júnior (90. F. Mendy). Náhradníci:

Escandell, Gorrin – Fa. González, I. González, C. Herrera, Sinkgraven. Náhradníci:

Arrizabalaga, Caňizares – Modrić, L. Vázquez. Žluté karty:

55. K. Rodríguez, 82. J. Muñoz, 90+6. Perrone Žluté karty:

5. Rodrygo, 90+7. F. Mendy, 90+9. Tchouaméni Rozhodčí: Grado – Devis, Hernandez Počet diváků: 32037

FC Barcelona : Villarreal CF Villarreal CF 0:1 (0:1) Góly:

Góly:

41. G. Moreno Sestavy:

I. Peña – Koundé, Araújo (C), Christensen, Fort – de Jong, Romeu, Gündoğan – Yamal, Lewandowski, Félix. Sestavy:

Jörgensen – Femenía, Bailly, Cuenca, A. Moreno – Akhomach, Comesaña, Coquelin, Baena – G. Moreno, Sörloth. Náhradníci:

Astralaga, Kochen – Cancelo, Gavi, Cubarsí, Guiu, F. López, Pedri, F. Torres, Roque. Náhradníci:

Álvarez – A. Altimira, Capoue, Mándí, Morales, Trigueros, Guedes, Mosquera. Žluté karty:

33. Romeu Žluté karty:

16. Baena, 18. Marcelino (trenér) Rozhodčí: Munuera Montero