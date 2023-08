ONLINE: Tottenham hraje v Bournemouth, pak jdou do akce Arsenal či United

Ta sága trvá už přes rok a půl. Když se postupně schylovalo k tomu, že by snad talentovaný anglický fotbalista Mason...

Vaclík do MLS? Brankář je blízko dohodě s New England Revolution

Tak se nakonec zřejmě dočká přestupu. Fotbalový brankář Tomáš Vaclík podle serveru The Athletic zamíří do New England...