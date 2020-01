Čech o své nové roli i Součkovi: Je připraven, aby to v Anglii zkusil

V pondělí přiletěl na pár hodin do Prahy, aby slavnostně spojil své jméno s automobilkou Volkswagen. Stal se ambasadorem značky pro Česko směrem k blížícímu se evropského šampionátu.

„Dává mi to smysl kvůli podpoře sportu obecně, mají spoustu aktivit nejen ve fotbale,“ podotkl Čech.

On už však není aktivní na hřišti, ale v kancelářích. Při diskuzích s trenérem Frankem Lampardem, při jednáních o přestupech.

„V kondici mě udržuje hokej, pravidelně trénuju. Jak jsem ukončil fotbalovou kariéru, nejvíc mi chyběl tým, spoluhráči, kabina. Hokej mi to pomáhá nahradit, navíc můžu nastoupit i do zápasů. Soutěživost v sobě pořád mám,“ poznamenal.

Fotbal vám ji nepřináší?

Cítím velkou zodpovědnost nejen za sebe, ale i za kolegy, kteří pracují se mnou. Nejtěžší to je právě v době, kdy se hrají zápasy. Dvacet let jsem zvyklý na režim, že se připravuju celý týden a pak jdu na hřiště. A aktivně se podílím na výkonu mužstva. To mi chybí.

Jak zápasy Chelsea prožíváte?

Sedím na tribuně a doufám, že to dobře dopadne. Ze začátku to bylo pro mě fakt těžké. Dá se to pochopit, když jsem ještě loni na jaře stál v bráně.

Býváte nervózní?

Víc než když jsem chytal. Jen sedíte a věříte, že to kluci zvládnou. Nemáte možnost nic ovlivnit.

Chybí vám fotbal?

Jo, jsou dny, kdy mi chybí. Ale pak zase přijdou dny, kdy mi nevadí, že už nehraju.

Co vám nová role ve fotbale přinesla?

Vidím fotbal z jiné stránky, Vidím, jak funguje struktura klubu. Chelsea je jeden z největších na světě, což je samo o sobě obohacující, když tam pracujete.

Zaskočilo vás něco?

Zatím ne. A doufám, že se to nestane. Ale jsou věci, které mě překvapily spíš pozitivně. V této práci záleží i na tom, jak se sezona vyvíjí.

Chelsea je zatím čtvrtá. Jste se sezonou spokojení?

Cíl je skončit do čtvrtého místa, abychom se dostali do Ligy mistrů. Každý bod bude do konce ročníku důležitý. Liga je velmi vyrovnaná, samozřejmě Liverpool je jasně první. Dokáže si poradit v každém zápase, to ostatní týmy se zakolísání nevyhnuly.

Obdivujete Liverpool?

Soustředíme se na naše cíle, na naše výkony. Forma Liverpoolu je až neuvěřitelná, není náhoda, že mají takový náskok. Vždycky najdou způsob, jak zápas vyhrát. Několikrát měli na kahánku, ale pokaždé dokázali dát vítězný gól.

Mezinárodní fotbalová federace zrušila Chelsea trest a klub může v přestupním termínu zase nakupovat hráče. Co to pro vás jako pro sportovního ředitele znamená?

S trenérem se snažíme vytipovat hráče, které chce a já se je pak pokusím pro klub získat. Je to zajímavá práce. Jako hráč spoustu věcí okolo nevidíte. Aspoň si můžu udělat obrázek, jak fotbal funguje ze všech stran.

Trenérská role, o které jste kdysi mluvil, se vám vzdaluje?

Snažím se, abych odvedl co nejlepší práci ve funkci, kterou mám teď. Ale samozřejmě se uvidí, kam mě život zavede. Trenérskou licenci pořád dělám. Třeba časem přijdu na to, že budu chtít dělat něco jiného.

Žádný z českých fotbalistů v Premier League nenastupuje stabilně, teď do soutěže míří slávista Souček, jenž posílí West Ham. Je na to připraven?

Má za sebou vynikající období, kdy se mu dařilo. Je připraven na to, aby to zkusil.