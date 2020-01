Kobe Bryant jako vášnivý fotbalista. Fotil se s Čechem či Ujfalušim

Legendárního basketbalistu Kobe Bryanta, který v neděli tragicky zahynul při pádu helikoptéry, fotbal zajímal.

„Odteď jsem fanouškem Galatasaraye,“ říkal během září 2011, kdy navštívil Turecko v rámci kampaně Nike Promotional Tour po Evropě.

Na hřišti soutěžil v pokutových kopech proti brankáři Ufuku Ceylanovi. Proměnil jediný ze tří pokusů, sám nechytil žádnou střelu.

Srdečně se zdravil s trenérem Fatihem Terimem, s kterým mluvil italsky. Fotil se s hráči, památku si odnesl i český obránce Tomáš Ujfaluši, který do Galatasaraye čerstvě přestoupil z Atlétika Madrid.

Právě španělský fotbal sledoval nejvíc, říkalo se o něm, že je vášnivým příznivcem Barcelony.

Barcelona po jeho tragickém skonu fotografiemi na sociálních sítích vzpomíná, jak se tým s Bryantem setkával při turné klubu ve Spojených státech.

Na fotografiích je s tehdejším trenérem Josepem Guardiolou, záložníkem Andrésem Iniestou či útočníkem Luisem Suárezem.

Celý fotbalový svět Bryantově rodině vyjadřuje soustrast a přeje hodně sil v tomto těžkém období.

Vedle Tomáše Ujfalušiho se s Kobe Bryantem, legendou mezi sportovními legendami, setkal i český brankář Petr Čech. Bylo to v jeho éře v Chelsea, která během letní přípravy létala na turné do USA.

Při setkání se na památku s Bryantem nechali vyfotografovat i další známí fotbalisté jako anglický útočník Hary Kane z Tottenhamu...

We are shocked and saddened to learn of the tragic passing of Kobe Bryant.



The world of sport has lost a true legend. We send our heartfelt condolences to the friends and families of all the victims at this terribly sad time. pic.twitter.com/ZuNk5SClEe