Držet míč? Není nutno! Trenér Guardiola a jeho nová cesta na špici

„Přihrávání ano, ale vždycky s určitým záměrem. A s tím tiki-taka nemá nic společného.“

Pokud máte i tak Guardiolu pořád zafixovaného jako trenéra, který nutil Barcelonu, Bayern či City držet balon co nejdéle, zpozorněte.

Ve středu večer totiž holohlavý kouč došel k veledůležitému vítězství úplně jinou cestou. Potřeboval v ligovém šlágru porazit vedoucí Arsenal, aby ho konečně předstihl v tabulce. Stůj co stůj.

Výsledek – 3:1 pro City.

Držení míče – 64 % pro Arsenal.

Nezvyk, velký nezvyk! Ať je to s tiki-taka jak chce, ještě nikdy se nestalo, že by City pod Guardiolou v zápase Premier League měli balon pod kontrolou tak málo. Ještě nikdy – a to se bavíme o vzorku 250 zápasů – si hráči v bleděmodrém nevyměnili méně než 282 přihrávek. Ve středu jich statistické systémy náhle zachytily jen 219.

Že by to právě takhle Guardiola naplánoval, to asi ne. Po zápase dokonce sám sebe zkritizoval za taktiku, kterou pro úvod zápasu vymyslel a díky které mohl Arsenal v prvním poločase diktovat tempo.

Erling Haaland z Manchesteru City poslouchá pokyny kouče Pepa Guardioly.

„Zkusil jsem něco nového a dopadlo to příšerně,“ uznal. „Nechali jsme je hrát, nenapadali rozehrávku a neměli zápas pod kontrolou. To až ve druhé půli.“

I tohle dělá z Guardioly možná nejmazanějšího trenéra současnosti. Když si uvědomí chybu, hned si ji přizná a vmžiku vymyslí náhradní řešení. Ve středu zabralo spolehlivě, do druhé půle vyběhl jiný tým, mnohem agresivnější, odhodlanější. Jako by si hráči až během pauzy vzpomněli na Guardiolovu výzvu z předzápasové tiskovky: „Pokud budeme horší a prohrajeme, fajn, to se může stát. Ale nesmíme prohrát proto, že jsme neukázali všechno, co umíme. Chcete titul? Tak se o něj porvěte! Máte to ve svých rukách. Perte se o něj až do konce!“

Je osvěžující sledovat Guardiolovy promluvy k novinářům a to, čemu Angličané říkají mind games. Umí se dostat soupeřům do hlavy, trefit citlivé místo, nenápadně ukolébat. Všimli jste si, jak Arsenal před utkáním vychválil, i když dlouho suverénní soupeř z posledních tří zápasů uklohnil jen bod?

„Určitě se nijak nezhoršili. Naopak, dostali se na úroveň, kdy se jim soupeři musí přizpůsobovat. A když tohle dokážete, znamená to, že jste velký tým.“

Nebo: „Arsenal má ohromnou historii, spoustu titulů, ale žádný z poslední doby. To je výhoda. Mají ohromný hlad, který nám chybí.“

Vážně? Ve druhé půli to vypadalo, že právě tenhle chtíč se Guardiolovi v hráčích povedlo probudit. I když City brali za posledních pět let čtyři tituly, pořád se španělskému expertovi daří hvězdy motivovat. Sebrat titul Arsenalu, který už vedl o osm bodů, to je další úkol, který si před sebe postavil. Přestože soupeř v tabulce zaostává jen o skóre a má zápas k dobru, Guardiola ví, že se teď snu hodně přiblížil.

Až to skoro vypadá, že pro Arsenal je vítězství nad City tabu. Od chvíle, kdy Guardiola do Manchesteru dorazil, zapsal ve třinácti vzájemných zápasech jednu remízu a dvanáct vítězství. Včetně středečního, které může být klíčem k titulu.