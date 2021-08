Avengers v Paříži. Není pro fotbalový tým superhvězd liga ve Francii málo?

„Chtěl jsem přestoupit do týmu, který bude mít šanci na vítězství v Lize mistrů. Tohle je ideální místo,“ prohlásil Lionel Messi, když poprvé promluvil jako hráč PSG.

Jen si můžete sami domyslet, do jaké hrdinské role se vám Messi nejlépe hodí.

Iron Man asi ne. Messi je sice miliardář, ovšem žádný frajírek, který by holdoval hazardu a střídal ženy. Ani ocelový oblek nemá.

Tak tedy Thor, panovačný severský bůh?

Anebo Hulk, ve skutečnosti milý vědec, který se pod napětím mění v zelenou příšeru?

Tak asi Captain America, co říkáte? Nic moc svalovec, původně odmítnutý v armádě pro fyzickou slabost, zato obdařený nadpozemskými schopnostmi. Ano, to by sedělo!

Messi je naprosto unikátní sportovec, dost možná nejtalentovanější fotbalista všech dob. V Paříži, která ho ve středu po několikadenním natahování představila jako revoluční posilu, si od něj také slibují nadpřirozené kousky.

Půjde to? Má na to?

Když se podíváte na partu Avengers, která přešlapuje vedle něj, odpověď zní: Ano, jistě!

Z noblesní pařížské dámy, která si dlouhé roky žila na vysokých podpatcích, ovšem nedokázala vyhrávat velké trofeje, je rázem nejsledovanější fotbalová adresa.

Okázalá. Až brutálně silná. Podle jmen určitě.

„Když jsme do Paříže před deseti lety přišli, lidé se nás ptali: Co vlastně plánujete? Teď to vidíte,“ prohlásil klubový boss Násir Al Chelajfí.

Vidíme novou fotbalovou galaxii, která nemá obdoby. Konkurovat může snad jen Real Madrid za rozhazovačné éry prezidenta Pereze, kdy skoupil všechny hvězdy od Zidana přes Figa až po Beckhama. Galácticos se jim říkalo.

Jenže Paříž má Messiho.

Plus další supermany Neymara nebo Mbappého.

Díky tomu francouzská metropole od víkendu vibruje vzrušením. Jakmile bylo jasné, že Messi nebude po 21 letech pokračovat v zadlužené Barceloně, bylo pravděpodobné, že se upíše zrovna PSG. A stalo se.

Vítaly ho pištící davy a všudypřítomné kamery. Milované číslo 10 si nevyprosil, neboť patří Neymarovi, nejdražšímu hráči všech dob. Zvolil třicítku, aby upozornil, s jakým číslem kdysi začínal v Barceloně.

Fanoušci rovnou začali skupovat jeho dresy, a když domluvil na tiskové konferenci, někteří přítomní novináři ztratili zábrany, opustili profesní zásady a začali hlasitě skandovat jeho jméno.

Násir Al-Chelajfí (vlevo), prezident Paris St. Germain, oficiálně představuje Lionela Messiho coby novou posilu (vpravo).

To budiž prvním důkazem, jaký blázinec dokáže maličký chlapík s kouzelnou levačkou rozpoutat.

Chcete další? Pak se podívejte, jak Messiho příchod zamával s kurzy sázkových kanceláří. Na to, že Paříž vyhraje francouzskou ligu, snad ani nemá cenu sázet, vždyť kurz okamžitě klesl na nicotnou hodnotu 1,05:1. Čili když do téhle možnosti vrazíte milion a uspějete, získáte padesát tisíc.

A když to nedopadne?

To si těžko představit.

Už před deseti lety, když Paříž fotbalově ožila, plácla se přes kapsu a přivedla z italského Palerma argentinského záložníka Pastoreho, ozývaly se hlasy, že si kupuje titul, že ligu ničí a že nebude o co hrát.

Co teprve teď?

S kým vlastně chtějí Pařížané soupeřit?

Koho chtějí překonávat?

Sami sebe a svůj rekordní zisk 96 bodů ze sezony 2015/16?

Můžeme si na rovinu říct, že pokud máte v útoku tři adepty na Zlatý míč, v brance nejlepšího gólmana planety Donnarummu, v obraně nejúspěšnějšího stopera poslední dekády Ramose a k tomu mimořádně nabitou zálohu, každá ligová porážka bude hraničit s ostudou.

Kylian Mbappé z Paris St. Germain uniká s míčem soupeři.

Paříž se utrhla ze řetězu a jistě nejen pro to, aby po roční pauze zase brala domácí titul. Cílem je pochopitelně vyhrát Ligu mistrů, což se miliardami napumpovanému klubu zatím nepovedlo.

Když vezmete v úvahu jen a pouze složení týmu, neměla by značka PSG mít konkurenci. Z pozice největšího favorita na zisk ušatého poháru odklidila loňského finalistu Manchester City a třeba Barcelona v odhadech bookmakerů po Messiho odchodu klesla až na deváté místo.

Ale jsou věci, které si za peníze nekoupíte: třeba kvalitní soupeře.

Dokáže francouzská liga, v žebříčcích pravidelně hodnocená jako pátá nejlepší soutěž světa, připravit Messiho a spol. na bitvy s top týmy z Anglie, Španělska, Itálie či Německa? A budou zápasy s Troyes, Štrasburkem nebo Clermontem vůbec hvězdný ansámbl bavit?

Víc se dozvíme, až Messi naskočí do hry. Dosud měl dovolenou, po triumfu na jihoamerickém šampionátu si ji zasloužil jako málokdo.

Ale buďte si jistí, že za novou výzvou půjde se zvířecím instinktem.

Tak to přece Avengers dělají.