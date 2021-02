Trmal po premiéře: Hlavní jsou tři body, nula k tomu je příjemný bonus

„Bylo to ideální. Hlavní jsou tři body. Před zápasem jsme si říkali, že chceme vyhrát za každou cenu. Nula k tomu je příjemný bonus, takže jsem určitě rád, že se to takhle povedlo,“ řekl dvaadvacetiletý Trmal v rozhovoru s ČTK.

Víc práce měl v úvodní půli. „Byly tam trošku závažné situace, ale nic úplně složitého. Ve druhém poločase jsme konečně začali hrát svou hru a nepouštěli soupeře do ničeho, hrozili jen z brejků. Bylo důležité, že jsme neinkasovali před pauzou. Pak jsme hned dali gól, uklidnili se a hráli dobře,“ uvedl Trmal.



Ve 29. minutě za bezbrankového stavu ve velké šanci vychytal kapitána Marítima Joela. „Zmenšil jsem mu hned úhel a trefil mě do nohy. To byl důležitý zákrok. Pak mi tam docela zaplavala jedna střela a vyrazil ji před sebe. Úplně mi to nesedlo, ale pomohla mi obrana, která pracovala skvěle. Všichni hráli dobře,“ líčil bývalý gólman Slovácka.

Po premiéře si vyslechl pochvalu. „Ono to splyne s výsledkem, všichni jsou spokojení, takže vás chválí. Říkali, jak jsem to zvládl. Chytal jsem po nějaké době a byl jsem rád za šanci. Určitě ohlasy byly jenom pozitivní,“ přiblížil Trmal.

Do branky mu pomohla i absence jedničky Bruna Varely, který byl pozitivně testován na koronavirus. „Nevím, jaký má průběh. Karanténa tady trvá deset dní. Hrajeme v pátek v Lisabonu na Benfice. Uvidíme, jak to všechno dopadne. Záleží na trenérovi, jak se rozhodne,“ podotkl Trmal.

Právě na stadionu Benficy odchytal jediný předchozí soutěžní duel za Guimaraes v prosincovém čtvrtfinále Ligového poháru. „Já asi nervózní budu před každým zápasem, ale je pravda, že Estádio da Luz už trošku znám,“ podotkl s úsměvem mladý brankář, jehož tým s lisabonským favoritem tehdy po výsledku 1:1 vypadl na penalty.

Od loňského srpnového přestupu ze Slovácka ve Vitórii dlouho čekal na šanci. „Když přišel Bruno Varela, asi každý čekal, že začne chytat on. Přece jenom je v širším kádru portugalské reprezentace. Já navíc v přípravě chyběl, protože jsem byl na repre srazu. V krátké přípravě jsem nechytal ani jeden přátelák. Měl jsem těžkou pozici, prostě se rozhodli, že bude chytat Bruno,“ řekl Trmal.

„Já se musel dál připravovat v tréninku. Pak se změnil trenér a v poháru nechal ligovou sestavu. Šanci jsem dostal až na Benfice po půlroce od mého příchodu. Musel jsem být trpělivý, nebylo to jednoduché. Ale jak se říká, trpělivost přináší ovoce,“ doplnil hráč s pěti starty za reprezentační jednadvacítku.

Kvůli své situaci v Guimaraesi uvažoval také o hostování. „Bavili jsme se, že bychom třeba mohli něco udělat ještě v lednu kvůli Euru jednadvacítek, ale po zvážení všech pro a proti jsme si řekli, že by to bylo asi předčasné,“ přiznal Trmal.

V Portugalsku je spokojený. „Po fotbalové stránce, co se týče zázemí i kvality ligy je to určitě na vyšší úrovni než u nás. A život v Portugalsku? Tady už je teď také všechno zavřené, dva týdny tvrdý lockdown, kdy se může jen do obchodu a pro nejnutnější věci. Předtím tady ale vše fungovalo a bylo to fajn. Už jsem si docela zvykl. Musím přiznat, že ze začátku, když jsem nehrál, jsem tady nebyl úplně spokojený. Ale jakmile s klubem víc žijete a cítíte se být mezi nimi, tak je všechno lepší,“ uvedl Trmal.