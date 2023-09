Nová kapitola podivuhodné kariéry Martina Haška. Jde do druhé řecké ligy

„Příchodem k nám nabízí český záložník nekonečné množství kvalitních náběhů, intenzitu, mistrovské zkušenosti, kvalitu s míčem a mnoho dalších fyzických či taktických dovedností,“ vítá jej klub na svém webu.

„Jsem šťastný, že jsem tady,“ pravil Hašek. „Doufám, že si pobyt zde užiji a zároveň budu rozdávat radost všem lidem v klubu i fanouškům. Chtěl bych, aby všichni kolem mě byli spokojení a doufám, že v tomto směru pomůžu jak svými fotbalovými, tak lidskými kvalitami.“

Makedonikos je týmem z Neapoli, předměstí Soluně. V prvním kole druhé ligy remizoval 0:0 s Iraklisem, v minulé sezoně se umístil v jejím středu s víc než třicetibodovou ztrátou na postupující Panserraikos.

makedonikos_1928 Μάρτιν Χάσεκ: Ένας παίκτης – καταλύτης στον Μακεδονικό!



Ο 28χρονος Τσέχος κεντρικός μέσος έκανε την Σπάρτα Πράγας να... μετανιώσει!



Ξεσήκωσε μέσα σε δυόμιση χρόνια την Μποέμιανς, έπαιξε στο EURO Κ21 με την χώρα του, επέστρεψε στην Σπάρτα Πράγας, κατέκτησε την 3η θέση και εισιτήριο για τον γ' προκριματικό του Europa Conference League, τον ανέκοψε μόνον η εμφάνιση της Covid-19!



Επέστρεψε με καταλυτικό ρόλο στους Βίτζμπουργκ Κίκερς (Bundesliga 2) και στην Ερζουρούμσπορ (Β Τουρκίας), πριν προκαλέσει το ενδιαφέρον της Βίσλα Πλοτσκ (Ekstraklasa)!



Ερχόμενος στον Μακεδονικό, ο Τσέχος μέσος προσφέρει αστείρευτα και ποιοτικά τρεξίματα, ένταση, εμπειρίες πρωταθλητισμού, ποιοτικές επιλογές στην κυκλοφορία της μπάλας και πολλά ακόμα physical ή τακτικά στοιχεία!



Hašek přichází jako volný hráč, v polské Wisle Plock vydržel od února jen do konce ročníku. Týmu se nedařilo, sestoupil a spolupráci s českým fotbalistou neprodloužil.

Je to zvláštní vývoj kariéry někdejšího velkého talentu tuzemské kopané.

Když po vynikajících výkonech na podzim 2018 v dresu Bohemians přestoupil v zimě do Sparty, jež na něj měla coby svého odchovance předkupní právo, mluvilo se o tom, že by se běhavý záložník, který prošel národním týmem do jedenadvaceti let, výhledově mohl objevit i v áčku. A málokoho by to překvapilo.

Ve Spartě se mu dařilo na trávníku, avšak v zákulisí rostly různé neshody mezi ním, trenéry, vedením... Situace eskalovala v lednu 2020, když odmítl odcestovat na soustředění, čímž porušil podmínky kontraktu. Následně mu nevyšel přestup do Maccabi Haifa, Sparta ho přeřadila do rezervy a Hašek poté podal výpověď. To bylo v březnu 2020.

Teprve loni v listopadu pak po téměř třech letech mezinárodní sportovní arbitráž CAS v Lausanne ukončila jeho spor se Spartou. Kauzu nejprve řešil sbor rozhodců fotbalové asociace. V druhoinstančním řízení mu uložil, že za neoprávněnou výpověď musí zaplatit kompenzaci ve výši 800 tisíc eur, v přepočtu asi 19 milionu korun.

Tribunál se zabýval i hráčovým nárokem na zaplacení kompenzace ve výši šest milionů korun, ale tento požadavek nebyl Haškovi přiznán.

Hráč se poté odvolal k CAS a ten rozhodl vedle výše uvedeného i o tom, že požadavek fotbalisty na náhradu škody je neoprávněný, Spartě dal za pravdu. Zároveň však sportovní soud snížil pokutu na 94 702 eur (asi přes 2,2 milionu korun).

Mezitím Hašek našel angažmá postupně v druhé německé (Würzburger Kickers) a druhé turecké (Erzurumspor) lize. Zatímco na západ od Česka strávil jen půl roku, v dalším týmu pookřál. Během roku a půl celkem pravidelně nastupoval, usiloval s týmem o skok mezi elitu, ale v play off neuspěl. Podle tureckých médií vysvětlil následný odchod do Polska psychickými problémy.

Syn známého trenéra a bývalého reprezentačního záložníka Martina Haška nyní znovu okusí jih Evropy.

Jeho o rok a půl mladší bratr Filip, také sparťanský odchovanec a mládežnický reprezentant, který si zahrál ligu za Bohemians a prošel Duklou či Českými Budějovicemi, rovněž sešel z očí běžného fotbalového fanouška. Po odchodu z Česka v létě 2021 prošel druhou řeckou a slovenskou ligou, momentálně je hráčem SpVgg Bayern Hof z páté nejvyšší německé soutěže.