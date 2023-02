Někdejší sparťan Hašek našel angažmá v Polsku, podepsal Wisle Plock

Někdejší talent se vrací na prvoligovou scénu. Po odchodu ze Sparty hrál totiž jen druhou ligu v Německu za Würzburg a v Turecku za Erzurumspor.

„Martine, vítej na palubě,“ oznámil polský klub na svém webu.

„Chci vyhrát všechny zápasy a moc se těším,“ řekl při představení.

Hašek tam přichází jako volný hráč. V Erzurumsporu působil rok a půl, patřil k důležitým hráčům mužstva, ale v lednu se domluvil na předčasném rozvázání smlouvy.

Podobným krokem si v lednu 2020 zadělal na velké potíže. Jeho spor se Spartou ukončila po téměř třech letech až mezinárodní sportovní arbitráž CAS v Lausanne loni v listopadu.

Hašek po neshodách s vedením Sparty neodcestoval na soustředění do Španělska, čímž porušil podmínky kontraktu s klubem. Následně mu nevyšel přestup do Maccabi Haifa, Sparta ho přeřadila do rezervy a Hašek poté podal jednostrannou výpověď. To bylo v březnu 2020.

Kauzu řešil sbor rozhodců fotbalové asociace. V druhoinstančním řízení mu uložil, že za neoprávněnou výpověď musí zaplatit kompenzaci ve výši 800 tisíc eur, v přepočtu asi 19 milionu korun.

Tribunál se zabýval i hráčovým nárokem na zaplacení kompenzace ve výši šest milionů korun, ale tento požadavek nebyl Haškovi přiznán.

Hráč se poté odvolal k CAS a ten rozhodl vedle výše uvedeného i o tom, že požadavek fotbalisty na náhradu škody je neoprávněný a Spartě dal za pravdu.

Zároveň však sportovní soud snížil pokutu na 94 702 eur (asi přes 2,2 milionu korun).

Mezitím si Hašek našel angažmá v Německu, na jaře 2021 pomáhal Würzburgu v neúspěšném boji o záchranu v druhé bundeslize. V září téhož roku odešel do Erzurumsporu. Před pár týdny odešel. Podle tureckých médií klubu sdělil, že trpí psychickými problémy.

Přitom v Erzurumsporu se mu dařilo, nastupoval pravidelně, v minulé sezoně dal pět branek. Tým hrál play off o postup mezi elitu, ale v souboji s Istanbulsporem neuspěl. Loni na podzim skóroval jednou, mužstvo hraje o záchranu v druhé lize.

Hašek je synem známého trenéra a bývalého reprezentačního záložníka Martina Haška. Prošel sparťanskou akademií, v dospělém fotbale začínal v Pardubicích, prošel i Žižkovem a Vlašimí. Ligu poprvé zažil v Bohemians 1905 a po výborných výkonech na podzim 2018 si řekl o angažmá ve Spartě.

Tam vydržel jen rok.