Heavy metal pro United. Rangnick může tuhle misi ustát

Ralf Rangnick to dokázal.

Pod jeho vedením si Šimák udělal jméno, pobláznil německý Hannover, během jediné sezony nasázel osmnáct gólů, vylétl jako raketa.

Tak proč by Rangnick teď nemohl oživit Manchester United?

Jedna z nejslavnějších fotbalových značek se už osm let pere sama se sebou poté, co ji jako trenér opustil legendární Sir Alex Ferguson.

„Jsem nadšený, že tady můžu být. Udělám všechno pro to, aby tahle sezona skončila pro klub úspěšně,“ slíbil nový kouč v prvním rozhovoru. „Budu se snažit vydolovat ze všech hráčů potenciál a hlavně ukázat, že tenhle tým má budoucnost.“

Nenechte se zmást tím, že se zatím s United dohodl na spolupráci jen do konce sezony. Ani tím, že pak by skutečně měl lavičku opustit.

Třiašedesátiletý Rangnick totiž může být tím, kdo na Old Trafford udělá pořádek. Tím, kdo v klubu, kde se dlouhou dobu zmateně skáče ode zdi ke zdi, zavede systém. Kdo, když ne on, fotbalový novátor, který dokáže nejen plánovat, ale hlavně úspěšně realizovat odvážné projekty?

United s ním po skončení trenérské mise počítají do role konzultanta, jehož slovo bude mít mimořádnou váhu.

Proč?

Především proto, že za Rangnickem, ač třeba jeho jméno tolik nezvoní, stojí pozoruhodná sbírka úspěchů. Nikdy nevyhrál bundesligu, nikdy nezískal žádný z evropských pohárů, ale ať už pracoval ve Stuttgartu, Hannoveru, Schalke či Hoffenheimu, všude měla jeho práce přesah.

Umí zakřičet od lavičky, ale stejně tak si dupnout při jednání v kanceláři, což nejvíc uplatnil v Lipsku, kde dostal na povel odvážný projekt rakouského miliardáře Mateschitze: vytáhnout tým sponzorovaný globálním energetickým gigantem Red Bull ze čtvrté ligy do Ligy mistrů.

Jak dlouho že to Rangnickovi trvalo? Pět let!

Jistě pomohl hlavně obří balík peněz, ale také schopnost nenápadného brýlatého chlapíka dát věcem řád. Vyzná se ve sportu i v číslech, díky tomu propojil všechna klubová patra, vymyslel strategii a dohlížel na to, aby se ji povedlo co nejrychleji převést do praxe.

Přesně v duchu německé školy: organizace, kázeň, ordnung, všechno musí být pintlich.

Zároveň se ale vymykal, protože jako trenér inspiraci vždy hledal v cizině. V osmdesátých letech u Valerije Lobanovského, přísného kouče Dynama Kyjev. Pak u AC Milán v éře holohlavého despoty Sacchiho. A nakonec u Zdeňka Zemana, česko-italského vizionáře.

„Po setkání s ním mi došlo, že vždycky musím mít fyzicky nejlíp připravený tým v lize,“ vyprávěl. „Nestačí přece, aby hráči presovali jen trochu. To je k ničemu! Jako byste řekli, že je žena jen trochu těhotná.“

Ano, presink, to je hlavní Rangnickova mantra. Přesněji gegenpressing, tlak na zisk míče okamžitě po ztrátě.

Že vám to něco říká? Stejně jako termín fotbalový heavy metal? Pak věřte, že oboje je původně z Rangnickovy hlavy. Slavnější kolega Klopp, kouč Liverpoolu, se od něj inspiroval. Oba vyžadují od hráčů totéž: neustálý sprint, náběhy, pečlivou organizaci hry.

Stadion Old Trafford je domovem fotbalistů Manchesteru United.

„Já na začátku rozuměl prd německy, ale doteď si vybavuju, jak pořád křičel Mutig! Mutig!“ líčí Jiří Štajner, útočník, kterého si Rangnick před lety přivedl do Hannoveru. „Opakovalo se to tak často, že mi brzy došlo, co to znamená. Odvážně, pánové, hlavně odvážně! My se přitom prali o záchranu v bundeslize, takže ofenzivní fotbal nám příliš nepomáhal.“

Ale i to je Rangnick: ze svých zásad neustupuje, protože sám chce mít z fotbalu vždy vrcholný prožitek. Hrát pragmaticky? Bránit? Čekat v hlubokém bloku? Nein!

Možná proto, že jako hráč nikdy nezářil, chce fotbal změnit jinak: a je vlastně jedno, jestli od postranní čáry, z ředitelské kukaně nebo před webovou kamerou během online školení, která pořádá pro manažery z celé Evropy.

Teď na ně nějakou dobu asi nebude mít čas. Výzva jménem Manchester United volá.