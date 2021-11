Případ United. Dočasným koučem je německý inovátor Rangnick, přišel z Ruska

Do léta dočasný kouč, pak další dva roky poradce.

To je současná dohoda třiašedesátiletého německého kouče s vedením United, kteří hledali náhradu za odvolaného Oleho Gunnara Solskjaera.

„Jsem nadšený. Soustředím se na to, aby tahle sezona byla pro klub úspěšná. Kádr je plný talentovaných hráčů, má skvělou rovnováhu mezi mládím a zkušenostmi. Veškeré mé úsilí v nadcházejících šesti měsících bude směřovat k tomu, abych pomohl naplnit potenciál těchto hráčů. A to jak individuálně, tak hlavně týmově,“ citoval Rangnicka klubový web.

Zatím tak nevyjde příchod Mauricia Pochettina z Paris St. Germain, o kterého měli United zájem. Právě Argentinec by mohl United převzít od příštího léta.

Premiéru na lavičce by měl mít Rangnick ve čtvrtek ve vloženém kole Premier League, kdy United hostí Arsenal. Zatím však čeká na pracovní vízum.

Rangnick trénuje už od roku 1983. Naposledy působil v Lokomotivu Moskva, kde dělal manažera pro sport a rozvoj.

Jako trenér působil v Německu, vedl Stuttgart, Schalke, Hannover a Hoffenheim. Od léta 2012 se stal sportovním ředitelem v Lipsku, kde byl později hlavním koučem.

Pak se přesunul do Salcburku, který má stejného majitele jako Lipsko. V rakouském klubu působil do léta 2020. Od letošního července byl v Rusku.

„Ralf je jedním z nejuznávanějších trenérů a inovátorů v evropském fotbale. Byl naším kandidátem číslo jedna. Má neocenitelné vůdčí dovednosti, které našemu klubu přinese díky téměř čtyřem desítkám let trénování. Všichni v klubu se těšíme na spolupráci s ním do konce sezony a následně v poradní roli,“ prohlásil John Murtough, ředitel United.

Ole Gunnar Solskjaer

O víkendu na Chelsea i v předchozím duelu Ligy mistrů na Villarrealu vedl United dosavadní asistent Michael Carrick.

Manchester navzdory letnímu návratu útočníka Cristiana Ronalda neprožívá povedený start do sezony, po třinácti kolech Premier League ztrácí na vedoucí Chelsea dvanáct bodů, odskočené jsou i Liverpool a Manchester City.

V Champions League si United výhrou 2:0 ve Villarrealu zajistili postup do jarního osmifinále.

O víkendu remizovali na Chelsea, kde dlouho vedli, domácí však byli jasně lepší.

Carrick do sestavy nezařadil Ronalda, což vyvolalo řadu otázek. Odmítl, že by základní jedenáctku vybíral už Rangnick.

Michael Carrick

„Šlo pouze o taktiku. S Cristianem jsem to probral a rozhodli jsme, že to postavíme takto. Víc bych to nedramatizoval,“ řekl Carrick.

„Ty změny prostě vycházely z mého pocitu. Přemýšleli jsme, jak bude zápas vypadat, jak bychom mohli na Chelsea vyzrát. Trochu jsem tušil, jak bude Chelsea hrát, chtěli jsme eliminovat přihrávky na Jorginha a Rubena Loftuse-Cheeka. Někteří kluci teď navíc hráli hodně zápasů, chtěli jsme to trochu osvěžit. Nakonec nám to málem vyšlo.“