Jsme legendy, mám výjimečné hráče. Dojatý Guardiola také děkoval Liverpoolu

Manchester City získal titul počtvrté z posledních pěti sezon, tak úspěšná je Guardiolova éra.

„Když v to v téhle zemi dokážete za pět let čtyřikrát, dokazuje to, jak jsou mí hráči výjimeční. Jsou tak výjimeční!“ rozplýval se Guardiola před kamerami televize Sky Sports bezprostředně po utkání, které rozradostnilo modrou část Manchesteru.

Katalánský kouč závěrečný duel sezony s Aston Villou (3:2) prožíval hodně. Když jeho svěřenci inkasovali druhý gól, nevěřícně – až teatrálně – se chytil za hlavu. Ale navzdory skóre 0:2 nepřestával věřit.

„V posledním zápase ročníku bývá vždycky hrozně moc emocí,“ popisoval Guardiola. „Aston Villa do něj dala všechno, museli jsme si s tím poradit. Ve chvíli, kdy jsme srovnali na dva dva, jsem ale tušil, že šance na třetí gól stoprocentně přijde.“

Manchester City nakonec stvrdil titul úctyhodným obratem, všechny své branky nasázel v rozmezí pěti minut. S třiadevadesáti body se udržel těsně před druhým Liverpoolem.

Je neskutečné, co obě mužstva v posledních letech v Anglii předvádějí. Dohromady prohrála pouhých pět ligových zápasů!

City paradoxně jako mistr zaznamenal tři porážky (0:1 a 2:3 s Tottenhamem, 0:2 s Crystal Palace), ale udržel se v čele. Nervydrásající souboj o mistrovský pohár, trvající od prvního kola do samého konce, musel bavit i nezaujatého diváka.

Guardiola moc dobře ví, že krom jeho vlastních schopností je to také báječný Liverpool, co fotbalisty Manchesteru City žene vpřed.

„Velikost našeho úspěchu souvisí s velikostí našeho rivala. V životě jsem neviděl takový tým, jako je Liverpoolu,“ smekl před vicemistrem. „Liverpoolu gratuluji a děkuji - každý týden z nás dělají lepší a lepší mužstvo.“