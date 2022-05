Anglická show desetiletí. To se přece nemůže stát! Ale stalo...

Byla to zápletka, jaká se vážně už nikdy nebude opakovat. Však také televizní komentátor Martin Tyler do mikrofonu řval: „Přísahám, že něco takového už nikdy neuvidíte!“ Když tehdy Manchester City v čase 93:20 otočil zápas s Queens Park Rangers a v poslední možnou chvíli vyrval anglický titul rivalům z United, zapsala fotbalová Premier League do své kroniky zřejmě nejdobrodružnější kapitolu všech dob. Deset let a devět dní od té chvíle uteklo - a přibyla jedna nová.