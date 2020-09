Bum, bum, bum! Co umí levačka egyptského faraona? Salah názorně předvedl

„Souhlasím, že góly se u útočníků sledují zdaleka nejvíc, ale Mo je pro nás důležitý i jinak,“ pravil trenér Jürgen Klopp, než se fotbalová Anglie znovu postavila na start.

Jakmile Liverpool v sobotu překročil první překážku, mohl Klopp dodat: „Salah je prostě mimořádný hráč.“ Začal totiž hattrickem proti Leedsu.

Liverpool vedl 1:0, neboť Salah sám zařídil penaltu a pak ji nemilosrdně využil ranou pod břevno.

Nebojácně a výtečně hrající nováček z Leedsu vyrovnal.

Liverpool vedl 2:1 a nebojácný Leeds znovu srovnal.

Liverpool vedl 3:2, protože si Salah počkal na odražený míč a ze třinácti metrů ho při docela nepřehledné situaci napálil do šibenice.

Aby toho nebylo málo, Leeds vyrovnal na 3:3.

Až tři minuty před koncem bylo jasné, že obhájce titulu na prázdném stadionu Anfield vyhraje. Salah tentokrát zahrál penaltu s citem, levou placírkou přesně k tyči, dlaněmi si zacpal uši a vyplázl jazyk.

Není to žádný šoumen, který by vymýšlel vtípky na počkání, ale tentokrát se roztomilému gestu neubránil. „Páni, to byl parádní zápas,“ poklonil se trenér Klopp.

Od roku 1988 se v Liverpoolu nikomu nepovedlo nasbírat hattrick v prvním utkání sezony. Salah se navíc při premiéře dokázal trefit už ve čtvrté sezoně po sobě, čímž stanovil klubový rekord. Stejnou záležitost zvládl v historii Premier League už pouze Teddy Sheringham z Tottenhamu.

A ještě dvě cifry, které dokládají Salahovu užitečnost: za Liverpool odehrál doma 63 ligových zápasů a zaznamenal v nich 52 gólů.

Třicet let trvalo, než legendární klub znovu vjede do vítězných kolejí a vybojuje titul. A hluboce věřící muslim z vesnice Nagríg měl při té cestě naprosto stěžejní roli.

Na žákovské tréninky přitom kudrnáč z úřednické rodiny musel chodit pěšky spoustu kilometrů a pak kopal stejně na udusané hlíně. Ve čtrnácti se vydal za fotbalem do Káhiry, což obnášelo klidně deset hodin denně v autobusu. Někdy ho na zastávce v Nagrígu vyzvedával táta až při svítání.

„Dopředu mě hnalo heslo: Mo, nikdy nepřestávej snít a věř.“

Přes nadějný start v Basileji a trápení v Chelsea se Salahův sen začal zvěčňovat. V AS Řím vyletěl mezi hvězdy a v Liverpoolu, který ho koupil za více než miliardu korun, od roku 2017 exceluje. Dvakrát pomohl do finále Ligy mistrů, při tom prvním ho zranil madridský stoper Ramos, při tom druhém vstřelil vítězný gól Tottenhamu.

Do aktuální sezony vletěl s lehce zkráceným sestřihem a hlavně pořádně hladový. Bude zase králem střelců?