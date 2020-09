Premier League je zpět, možná i s fanoušky. A Liverpoolem opět na vrcholu?

Myslí si to reportéři veřejnoprávní BBC či novináři deníku The Guardian. Zato v renomovaném magazínu Four Four Two nesouhlasí a míní, že tentokrát titul získá Manchester City, který minule zaostal o propastných osmnáct bodů.

Jak vysoko tentokrát dotlačí Manchester City kouč Pep Guardiola?

Argumenty pro City? Hlad, chuť po nápravě a návratu na trůn po roční odmlce, větší aktivita při přestupech: v Manchesteru doufají, že Nathan Aké za 40 milionů liber pomůže vyztužit defenzivu, neb směrem vpřed (svěřenci kouče Pepa Guardioly dali v předchozí sezoně 102 gólů) není co zlepšovat.

Argumenty pro Liverpool? Není nutno sahat do něčeho, co funguje tak báječně. Mistr přivedl jenom řeckého beka Kostase Tsimikase za 11 milionů a trenér Jürgen Klopp tvrdí, že to stačí.

„Jednou cestou ke zlepšení týmu jsou přestupy, jinou zase společná, tvrdá práce. Zlepšit se v tom, v čem jsme dobří, eliminovat prvky, v nichž jsme chybovali. I o tom je fotbal,“ míní kouč. „Pořád se řeší jen přestupy, přitom o trénincích nikdo nemluví.“

Liverpoolský kapitán Jordan Henderson zdvihá pohár pro vítěze anglické Premier League.

Těžko jeho slova rozporovat. Proč taky nesouhlasit s někým, kdo s Liverpoolem před dvěma lety došel do finále Ligy mistrů, o rok později ji vyhrál a následně po třicetileté odmlce opanoval Anglii.

Na nejvyšší příčku nicméně pomýšlejí i další giganti.

Program 1. kola Premier League Sobota

13.30 Fulham - Arsenal

16.00 Crystal Palace - Southampton

18.30 Liverpool - Leeds

21.00 West Ham - Newcastle Neděle

15.00 West Brom - Leicester

17.30 Tottenham - Everton Pondělí

19.00 Sheffield United - Wolverhampton

21.15 Brighton - Chelsea

Chelsea mohutně investovala do posil, za léto dosud utratila nejvíc v historii: téměř dvě stě milionů liber. Přišel talentovaný záložník Kai Havertz, další Němec Timo Werner, bek Ben Chillwell, šikovný Hakim Zijach z Ajaxu a velezkušený obránce Thiago Silva.

Manchester United doplňuje kádr s rozmyslem a podepsal nizozemského středopolaře Donnyho van de Beeka. Zároveň nevzdává naději na získání mladého reprezentanta Jadona Sancha z Dortmundu, který by však vyšel na nejméně 100 milionů liber.

A další adepti na elitní pozice?

Arsenal, posílený rekordním triumfem v FA Cupu a úspěchem v anglickém Superpoháru, věří práci Guardiolova učně Mikela Artety. Právě španělský kouč, bývalý záložník, do tradičního klubu vrátil radost. Pomáhá s obnovením dřívějších poměrů v zákulisí, dbá na hodnoty.

Hráči na něj dají: sehrál zásadní roli u setrvání klíčového střelce Pierre-Emericka Aubameyanga, jenž by měl brzy podepsat nový kontrakt.

Mikel Arteta José Mourinho

Neměli bychom zapomínat ani na Tottenham, který by měl odehrát první kompletní sezonu pod kdysi úspěšným José Mourinhem. Portugalský svéráz chce dokázat, že stále patří mezi trenéry světové extratřídy. Jak jinak než získat pro Spurs trofej, první od roku 2008?



Zajímavým zpestřením jsou nováčci - West Bromwich Albion, londýnský Fulham s kouzelným stadionem Craven Cottage a Leeds vedený géniem, bláznem a srdcařem v jedné osobě Marcelem Bielsou, který na návrat do nejvyšší soutěže čekal 16 let.



Češi v Premier League V Premier League bude co sledovat. Českého fanouška pochopitelně zajímá West Ham se záložníkem Tomášem Součkem a Burnley s forvardem Matějem Vydrou. Matěj Vydra Tomáš Souček

Otázkou je, zda u toho budou fanoušci na tribunách a v současné chvíli se dá napsat následující: mohli by být. „Je to pro nás zcela zásadní,“ říká šéf ligy Richard Masters.

Podle plánů to sice bude nejdříve v říjnu a v omezeném počtu, ale i to je lepší než prázdné, tiché tribuny několikatisícových arén. Při přátelském zápase Brightonu s Chelsea na konci srpna bylo v hledišti dva a půl tisíce fandů a ohlasy byly pozitivní.

Až se v sobotu v půl druhé utkáním Fulhamu s Arsenalem začne, příznivce nebudou rozčilovat pauzy na pití, které vedení zavedlo po koronavirové pauze. Stejně tak se kluby v Premier League vrátily ke třem střídáním místo pěti.

První kolo vyvrcholí pondělní dohrávkou a neodehraje se kompletní, zápasy Manchesteru United (v Burnley) a Manchesteru City (s Aston Villou) byly odloženy, aby měly oba týmy, které zasáhly do pozdějších fází evropských pohárů, dostatečnou pauzu mezi posledním a úvodním utkáním nové sezony.