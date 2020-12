Už brzy může podepsat jinde. Tak Leo, jak dál? Rozhodnu se v létě, říká Messi

Některý z klubů ve Spojených státech?

Bohatý Manchester City s trenérem Josepem Guardiolou?

Ještě víc bohatý Paris St. Germain, kam ho láká někdejší spoluhráč Neymar?

Nebo příští rok v létě začne Messi svou osmnáctou sezonu v áčku Barcelony?

Messi vyčkává. Neví, jak se v klubu změní poměry a především finanční situace po lednových prezidentských volbách.

„Chce to přivést hráče, abychom znovu mohli bojovat o tituly. Ale to nebude jednoduché, protože na to potřebujete peníze, spoustu peněz a tady žádné peníze nejsou,“ poznamenal.

Barcelona nemá páky, jak Messiho přimět k podpisu nového kontraktu.

Každopádně třiatřicetiletý argentinský útočník už v pátek 1. ledna 2021 může oficiálně a bez tajností jednat a podepsat smlouvu s jiným klubem, což mu umožňuje regule, kdy fotbalistovi zbývá půl roku do vypršení smlouvy.

„Soustředím se jen na to, abychom byli s mým současným týmem úspěšní,“ zdůraznil.

Ve španělské lize Barcelona ztrácí šest bodů na první Atlético Madrid i druhý Real. S přehledem postoupila do osmifinále Ligy mistrů, ale v konkurenci Dynama Kyjev, Ferencvárose Budapešť a Juventusu Turín bylo druhé místo ve skupině povinností.

Herně to přesvědčivé není. Ale to ani od Messiho. Jen sedm gólů ve čtrnácti ligových zápasech, další tři přidal ve čtyřech duelech Champions League. Například jeho věčný rival Cristiano Ronaldo dal za Juventus na podzim šestnáct branek, na což mu stačilo celkem čtrnáct utkání - o čtyři méně, než odehrál Messi.

Ten aspoň překonal jeden z řady rekordů: minulý týden dal 644. gól v jednom klubu, čímž překonal počin legendárního Pelého z FC Santos.

Brazilský tým se sice ozval, že když Pelému započítá i branky v přípravných zápasech, tak Messi potřebuje za Barcelonu ještě 448 gólů...

Ale to jistě Messiho netrápí.

Z Barcelony chtěl odejít už v létě, na vedení klubu jeho agent a právníci poslali žádost o uvolnění.

Byl frustrovaný ze zoufalé sezony bez jediné trofeje, z některých svých spoluhráčů, z trenéra Setiéna, z počínání klubu na přestupovém trhu. Byl tak zničený z debaklu 2:8 ve čtvrtfinále Ligy mistrů od Bayernu Mnichov.

Jenže narazil, Barcelona ho pustit zadarmo odmítla, výstupní klauzuli v přepočtu sedmnáct miliard korun by nikdo nezaplatil.

A pokud by podal jednostrannou výpověď, musel by se s klubem soudit. To nechtěl, vždyť v Barceloně je od třinácti. A několikrát se vyjádřil, že zde stráví celou kariéru. To ještě není vyloučené.

Barcelona po říjnové rezignaci Josepa Marii Bartomeua, s nímž měl Messi spory, bude mít 24. ledna nového prezidenta. Veřejnou podporu žádnému z kandidátů kapitán mužstva zatím nevyslovil.

„Ať vyhraje ten nejlepší. Ale ať už to bude kdokoli, ocitne se v hodně složité situaci, protože nebude jednoduché nastartovat obrat,“ připomněl finanční i sportovní krizi klubu.

Messi od své premiéry v prvním týmu Barcelony 16. října 2004, kdy odehrál osm minut v La Lize proti Espaňolu, pomohl k deseti ligovým titulům, čtyřem triumfům v Lize mistrů a šesti vítězstvím ve španělském Královském poháru.

V minulé sezoně nic. Jen rekordní ztráta ve výši 97 milionů eur (2,5 miliardy korun) a pokles příjmů o čtrnáct procent. Proto se klub zbavil například Luise Suáreze, Messiho parťáka z útoku s vysokým platem.

Messi je v současnosti na krátké dovolené v Argentině, kde také doléčuje zranění kotníku. Nenastoupí kvůli tomu v úterním ligovém utkání proti Eibaru.