Neapol se odvolala proti kontumaci zápasu s Juventusem

„Vždycky jsme dodržovali všechna pravidla a nařízení. S důvěrou čekáme na výsledek našeho odvolání a věříme ve spravedlnost,“ napsali zástupci Neapole na twitteru.

Disciplinární komise neuznala odkaz Neapole na zásah vyšší moci jako dostatečný důvod nedostavení se k zápasu. Klubu zakázaly odcestovat místní zdravotní úřady poté, co byli záložníci Piotr Zieliňski a Eljif Elmas pozitivně testováni na koronavirus.

Utkání, které bylo na programu 4. října, ale nebylo odloženo. To by se podle pravidel ligy stalo tehdy, pokud by týmu kvůli nákaze koronavirem zbylo méně než 13 hráčů nebo pokud by se v klubu objevilo minimálně deset nakažených osob během jednoho týdne.