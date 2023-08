Vysvobození pro Maguirea i Manchester United. Stoper míří do West Hamu

Udělal z něj nejdražšího fotbalového obránce na světě, ale teď ho Manchester United nechá odejít za zlomek ceny. Harry Maguire přišel na začátku klubové přípravy o kapitánskou pásku a vypadá to, že klub opustí. Podle britských médií je dohoda blízko, zamířit by měl do West Hamu, který o něj už dříve projevil zájem.