Komplikace pro Maguirea. Z přestupu z Manchesteru United do West Hamu sešlo

Kluby se dohodly na přestupové částce 30 milionů liber (asi 845 milionů korun), ale Maguire od Manchesteru požadoval kompenzaci za to, že by přišel o výrazné zvýšení platu po postupu United do Ligy mistrů. Ve West Hamu by měl horší finanční podmínky, podle zákulisních informací chtěl po současném zaměstnavateli sedm milionů liber (asi 197 milionů korun).

V Manchesteru v uplynulé sezoně odehrál třicetiletý Maguire i vinou zranění jen osm zápasů v základní sestavě a před měsícem trenér Erik ten Hag oznámil, že už nebude kapitánem. Smlouvu má do roku 2025. Maguire čelil často kritice za své výkony a pokud ani v příští sezoně nebude nastupovat pravidelně, hrozí mu, že se nedostane do anglické nominace pro mistrovství Evropy 2024.

Do Manchesteru přišel Maguire v roce 2019 z Leicesteru za 80 milionů liber jako tehdy nejdražší obránce světa.