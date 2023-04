Proti takové obraně chcete hrát. De Gea a Maguire potopili United, co dál?

United se poroučeli ze čtvrtfinále Evropské ligy poté, co andaluskému celku podlehli v součtu s domácím duelem celkově 2:5.

Sevilla se prezentovala podstatně zapálenějším výkonem, což se nelíbilo trenérovi Eriku ten Hagovi. „Není snadné to přiznat, ale je to bohužel tak,“ zlobil se. „Sevilla projevila větší vůli a touhu po vítězství, což je... Nepřijatelné,“ vydechl.

Kromě přístupu Manchesteru byly skandální i chyby, které nepovedený duel orámovaly. „Byla to skvělá příležitost získat trofej, my ji ale zahodili. Můžeme si za to sami,“ kroutil hlavou ten Hag. První minelu předvedl hned v osmé minutě stoper Maguire, kapitán, nejdražší obránce planety.

Na velkém vápně si řekl o přihrávku od brankáře De Gey, který na kiksu nese svůj podíl, jelikož gesto spoluhráče vyslyšel a nevnímal, že Maguira dostupují hned tři protivníci. Ti balon uzmuli, 1:0 pro domácí.

„Za tohle může De Gea úplně stejnou měrou jako Maguire,“ shodli se bývalí fotbalisté Ally McCoist a Alan Brazil na serveru talkSPORT. „Proti takové obraně chcete hrát, to musí být radost,“ pokračovali.

„Nechápu, proč si v téhle situaci Maguire říká o balon,“ divili se ve vysílání BT Sport někdejší hráči United, angličtí reprezentační záložníci Owen Hargreaves a Paul Scholes.

Stoper Manchesteru United Harry Maguire se drží za nos po vyloučení na hřišti Watfordu. Zklamaný brankář Manchesteru United David de Gea v utkání proti City.

De Gea svůj prapodivný večer korunoval před třetím gólem, na který daleko za vápnem doslova namazal Júsufu Nasírímu. „David je výtečný brankář, klubu výtečně slouží už dlouho. Jeho předností je zastavování střel, ne hra nohama,“ přemítal Hargreaves.

„V Seville ukázal, že do filozofie ten Haga, který chce kombinovat odzadu, prostě nezapadá.“

Trenér sice na tiskové konferenci svého gólmana podle očekávání hájil, ale nejspíš sám ví, že na hlasech expertů něco je. Fanoušci často trnou, když má španělský brankář balon u nohy, působí nervózně, neoplývá technikou jako jeho konkurenti z top anglických klubů Ederson (Man. City) či Alisson (Liverpool), špatně se rozhoduje.

Podle statistických expertů Opta od začátku minulé sezony žádný hráč z Premier League neudělal tolik chyb vedoucích ke gólu jako De Gea (5).

Sevillská lekce ukázala, že v kádru United je víc problematických článků. Členové širší soupisky při zaskakování za opory opakovaně selhávají. Vedle Maguira se nedařilo dalšímu stoperu Victoru Lindelöfovi, absence obvyklé dvojice Raphaël Varane, Lisandro Martínez je tuze znát.

Projevila se také nepřítomnost potrestaného mozku ofenzivy Bruna Fernandese, po zranění se pomalu rozehrává nejlepší střelec Marcus Rashford. A náhrady zkrátka nestačí.

„Myslím, že večer v Seville rozhodl o budoucnosti některých hráčů,“ pravil Scholes. „Mužstvo není dost kvalitní. Nějaké zápasy bez zraněných opor zvládne, ale když jde do tuhého, selhává.“

Je nezpochybnitelné, že se Manchester United pod ten Hagem významně zvedl, což stvrdil i triumfem v Ligovém poháru, avšak pro další úspěchy budou nutné změny. Tým se stále nedokáže vyvarovat naprostých kolapsů, což kromě Sevilly převedl v duelech s rivaly City (2:6) a Liverpoolem (0:7).

V neděli může mužstvo průšvih v Evropské lize napravit v semifinále FA Cupu s Brightonem, v týdnu pak sehraje možná klíčový duel v závodě o elitní čtyřku, jež znamená Champions League, s Tottenhamem.

„Už se soustředíme na neděli, víme, že se musíme pořádně zlepšit,“ dodal ten Hag.

Ale zopakovat výkon ze Sevilly? Nadějně rozjetý ročník by se ocitl v troskách. Ať už dopadne jakkoli, dá se v létě očekávat razantní řez manchesterským kádrem.