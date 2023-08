Potvrzeno. Gvardiol je nejdražším bekem, za 90 milionů eur míří do City

Jednadvacetiletý Joško Gvardiol přestoupil za 90 milionů eur (téměř 2,16 miliardy korun) z Lipska do Manchesteru City, a stal se tak nejdražším fotbalovým obráncem v dějinách. Očekávaný odchod z bundesligového týmu do City, které je úřadujícím anglickým mistrem a v minulé sezoně vyhrálo i Ligu mistrů, potvrdily v sobotu oba kluby. Smlouvu podepsal Gvardiol na pět let.