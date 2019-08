Nekonečné maléry pana Becaliho aneb svět bláznivého šéfa FCSB

dnes 15:38

Koukal na televizi a to, co slyšel a viděl, se mu vůbec nelíbilo. Tak vzal do ruky telefon, zavolal moderátorovi fotbalové show, ve které se právě probíral ženský fotbal, a přímo v éteru si pustil pusu na špacír. „Pokud mi někdo nařídí, že můj klub musí mít i ženský tým, okamžitě ve fotbale končím,“ vypálil Gigi Becali.