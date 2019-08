Čeká nás nejdůležitější zápas sezony, tvrdí boleslavský kouč Weber

„Všichni v klubu cítíme, že kdyby se nám povedlo postoupit, byla by to nějaká nadstavba, kterou bychom si tady po letech přáli. Čeká nás těžký zápas. Není třeba podléhat euforii. Určitě by nás nezlomilo, kdyby se to nepovedlo. Za mě nás čeká nejdůležitější zápas letošní sezony,“ řekl Weber na tiskové konferenci.

Mladá Boleslav se na odvetu s FCSB výborně naladila díky nedělní ligové výhře 4:3 nad Spartou, o které rozhodl záložník Lukáš Budínský ve třetí minutě nastavení. Euforii v kabině nemusel Weber krotit.

Mladá Boleslav - FCSB Sledujte od 19.00 online.

„Už po utkání jsme si řekli, že před námi stojí další těžký úkol. Tím bylo vše řečeno. Další ráno jsme se sešli a trénovali. Na hráčích byla vidět koncentrace k pohárovému utkání,“ uvedl kouč.

Středočeši se prosadili i bez zraněného kanonýra Nikolaje Komličenka. „Pro nás je důležité, že mužstvo uvěřilo, že můžeme vyhrát i bez Komliho nebo že můžeme vstřelit čtyři branky,“ prohlásil Weber.

Věří, že čtyřiadvacetiletý Rus nebude v odvetě chybět. „Aktuální zdravotní stav se uvidí za chvíli na tréninku, ale věřím, že bude připravený k utkání. Že ty zdravotní problémy nebyly tak fatální,“ konstatoval někdejší kouč Bohemians 1905 a Karviné.

Přestřelku se Spartou umocnila výborná kulisa, kterou na vyprodaném stadionu vytvořilo 5000 diváků. „Běhal mi mráz po zádech. I když nebylo tolik lidí, cítil jsem energii už v domácím utkání s Opavou a Ordabasy Šymkent. Nemůžu opomenout naše fanoušky v Rumunsku. Na utkání jsem byl koncentrován a najednou jsem slyšel ‚Mladá Boleslav‘. Těm pár fanouškům bych chtěl speciálně poděkovat, že za námi přijeli. Klobouk dolů,“ řekl Weber.

I duel s šestadvacetinásobnými rumunskými šampiony je takřka vyprodán. Mladoboleslavským fanouškům bude před zápasem k dispozici zhruba 400 až 500 lístků.

„Jsem rád, že je o čtvrteční utkání zájem. Chtěl bych diváky poprosit, protože to je opravdu těžký soupeř, aby kluky hnali stejně jako v utkání se Spartou. Byli nedílnou součástí úspěchu. To, že jsme dali gól v závěrečných vteřinách, je vždycky ukázka toho, že fanoušci hnali hráče za vítězstvím. Věřím, že něco podobného bude i ve čtvrtek,“ řekl Weber.

Mladou Boleslav čeká trápící se tým, který už pět soutěžních zápasů nevyhrál a v nedělním ligovém duelu podlehl Voluntari 1:3. Weber tomu ale nepřikládá žádný význam.

„Postavili asi šest dorostenců a čtyři náhradníky. Už jenom to dává najevo, že na čtvrteční utkání kladou maximální důraz. Co se týče sestavy, tak to utkání vypustili, protože z těch hráčů, co nastoupili proti nám, hrál jen jeden a brankář. To vypovídá o všem, že se upínají ke čtvrtečnímu zápasu. O to to pro nás bude těžší,“ uvedl bývalý hráč Sparty, Chebu, Drnovic a Jablonce.

Síla aktuálně desátého celku rumunské ligy tkví podle něj v individualitách. „Všichni víme, že neprožívají zářivé období, ale to není důležité. Na pohárové utkání se určitě dokážou zkoncentrovat. Coman, Tanase a Vina jsou hráči evropského formátu,“ uvedl Weber.

Nepřeceňuje ani skutečnost, že Mladé Boleslav v letošním roce prohrála doma jediný soutěžní duel. „Směrem ke čtvrtku to jako žádnou velkou výhodu nevidím. Po Spartě je to největší utkání roku 2019. Stojí před námi renomovaný soupeř, který má velký zvuk. Bude to opravdu těžké,“ prohlásil Weber.