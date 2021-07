Brankář Donnarumma podepsal s Paris St. Germain pětiletou smlouvu

Byla to takřka hotová věc, že Gianluigi Donnarumma, jemuž skončila v AC Milán smlouva, po evropském šampionátu odejde do Paris St. Germain. Francouzský velkoklub však po Euru získal ještě víc, než se čekalo - gólmana mistrů Evropy a nejlepšího fotbalistu ME. Italského brankáře si teď zavázal pětiletou smlouvou.