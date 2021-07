Italský hrdina: brankářský Maradona a Pelé v jednom. K mání zdarma

Právě rozsekl finále fotbalového Eura. Právě chytil poslední penaltu, právě vstoupil do historie. Jak to Gianluigi Donnarumma, italský brankář a hrdina večera, oslavil? Nijak! Když sebou mrskl k levé tyči a vyrazil pokus anglického mladíčka Saky, zachoval se úplně opačně, než by se na emotivního chlapíka z jihu Evropy slušelo.