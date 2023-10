Každý musí umět říct: Dost! Hazard ve dvaatřiceti končí profesionální kariéru

Skončil po více než sedmi stech odehraných zápasech a šestnácti letech strávených na trávnících. Poslední čtyři byl v Realu Madrid, kam přicházel jako hvězda z londýnské Chelsea. Nakonec to bylo právě Španělsko, co jeho potenciál zhaslo.

Když v červnu se španělským velkoklubem rozvázal smlouvu, bylo to pro něj vysvobození. Mohli jste cítit, že to nebyl on. Jak geniálně vystupoval v Anglii, v Realu působil průměrně a bez energie. Trápila ho častá zranění a už nikdy se nedostal zpět do formy.

„Splnil jsem si svůj sen, hrál a bavil jsem se na řadě hřišť po celém světě. Během té cesty jsem měl štěstí na skvělé manažery, trenéry i spoluhráče. Děkuju všem, protože mi budete chybět,“ doplnil Hazard na svém instagramu.

S Realem vyhrál všechno, co mohl: Ligu mistrů, mistrovství světa klubů, Superpohár UEFA, dva ligové tituly, domácí pohár i dva superpoháry.

Zasáhl však jen do šestasedmdesáti zápasů, ve kterých se prosadil sedmkrát.