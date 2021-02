Modrou armádu buduje z Brna. Amatérský brankář vede fanouškovskou stránku Chelsea

Desátým rokem už tam funguje fanklub Chelsea a na Facebooku „žije“ účet FC Chelsea CZ/SK (aktuální informace). Sleduje ho více než 100 tisíc fanoušků, což je zdaleka největší armáda mezi českými fanstránkami mužstev anglické Premier League. Nejblíže je 36 tisíc fanoušků na profilu věnovaném Manchesteru United.

Za tímto hnutím stojí amatérský fotbalový brankář Rostislav Kulich z Brna. V dětství chytal za IRP Český Těšín ve Slezsku a obdivoval Petra Čecha. „Právě díky jeho přestupu v roce 2004 jsem se začal zajímat o Chelsea,“ odhaluje. Tehdy mu bylo dvanáct let.

Brzy znal i ostatní hráče Chelsea a vytvořil si ke klubu silné pouto, c o ž mu vydrželo dodnes. Časem se chtěl o svoji vášeň dělit s ostatními fanoušky, které proto sezval na Facebook.



„Ještě s jedním klučinou jsme tam psali příspěvky o klubu. Sledovali jsme zápasy, ale třeba i zákulisí, jako přestupové spekulace,“ líčí.

Začali v roce 2011, nyní mají zhruba 110 tisíc příznivců. „Lidé asi oceňovali práci, kterou jsme jim přinášeli. Že jsme vybírali nejdůležitější informace, ke kterým se snadno proklikli,“ předpokládá Kulich. Zájem umocnily i slušné výsledky Chelsea z minulých let. „Je doba, kdy týmy podporují také fanoušci úspěchu. Zároveň se přidávají i lidé z mladší generace,“ uvažuje.

Jak čas plynul, podpora na sociální síti přerostla do reality. Vznikl fanklub Brno Official Supporters Club, jehož je Kulich zakladatelem. „Registrováni u samotné Chelsea jsme teprve rok a benefity to má různé. Každoročně se dává poplatek klubu, za nějž zakladatel dostává balíček například s podepsaným dresem od všech hráčů. Dávají se tam třeba podepsané kartičky, které si mezi sebe rozdělujeme, nebo o ně pořádáme soutěže,“ vyjmenovává.



Registrované fankluby navíc dostávají pozvánky na turnaje do tréninkového centra Chelsea. Dále mají možnost jít na prohlídku stadionu včetně VIP prostor. Kvůli situaci s koronavirem však Brno Official Supporters Club ještě nestihl těchto výhod využít.

Komunit je několik

Dokud to bylo možné, scházela se komunita brněnských fanoušků Chelsea v jednom ze sportbarů nedaleko centra města. Na důležitější zápas jich přišlo až sto. Následně se začaly pořádat fanouškovské srazy. Podobná snaha je i v dalších městech Česka a Slovenska. „Zkoušíme spolupracovat s podniky v různých městech, aby tam obdivovatelé Chelsea mohli pohromadě sledovat utkání,“ popisuje Kulich.

Do fanklubu se může přihlásit kdokoliv, nejen lidé z Brna. „Nemáme problém, že se komunita rozroste i jinde.“

Fanouškovských komunit tíhnoucích ke klubům Premier League je podle něho jenom v Brně několik. „Subjektivně bych řekl, že tady početně dominuje Chelsea, ale třeba i Manchester United má hodně zástupců. Při finále Ligy mistrů 2019 zase bylo znát, že hromada fanoušků přeje Liverpoolu,“ zkouší Kulich odhadnout tři největší skupiny ve městě.

Přestat fandit? Neexistuje!

Pro zakladatele fanklubu je Chelsea velkou životní náplní. „Když se nedaří, ztrácím trochu chuť přispívat na naši stránku. Všude vidím jen negativní reakce ostatních příznivců,“ přiznává Kulich. Ale negativa vždy překoná a nikdy ho nenapadlo, že by přestal fandit. „Do takového stavu jsem se nikdy díkybohu nedostal, Chelsea mi opravdu přirostla k srdci,“ zdůrazňuje.

Naproti tomu český fotbal de facto nesleduje. „Když to srovnám s Českem, které doprovází korupce a skandály, je Anglie něco úplně jiného,“ popisuje. Lokální fandění tak jde naprosto mimo něj. „Navíc mám pocit, jako by český fotbal tady nebyl ani tolik populární. Když vidím, kolik lidí chodí na stadiony, je to až takové neatraktivní, přestože ceny lístků nejsou kdovíjak vysoké.“

Proto také v sezoně 2018/19, kdy Chelsea narazila v Evropské lize na pražskou Slavii, Kulich oddaně fandil Blues. „Říká se, že by člověk měl přát českému týmu, když už se dostane tak daleko, ale já to vnímám jinak. Chelsea beru, jako by pro mě byla takovým místním klubem, i když není,“ připouští.

Pohromadě fanklub ještě na žádný výjezd nevyrazil. Sám Kulich po vlastní ose viděl Chelsea dvakrát: když hrála právě v Praze se Slavií a ještě o pár let dříve na hřišti Werderu Brémy. „Až mě překvapuje, že jsem nikam nejel víckrát,“ směje se. Komunita však spolupracuje s držitelem klubového členství, jenž nabízí lístky na Stamford Bridge a pořádá zájezdy. Občas se tak užší parta lidí do Londýna podívá.

Za největší zážitek však Kulich nepovažuje vidět mužstvo naživo, ale titul z Ligy mistrů 2012. Tehdy byly oslavy i v Brně divoké. „Lidé nám na stránku psali, jak budili sousedy a plakali štěstím. Hodně fandů to pořádně zapilo,“ vzpomíná. Kulich to trefně přirovnal k silvestru uprostřed roku.

Nyní je jeho cílem mít pro fanklub vlastní logo a nachystat produkty jako trička či mikiny. Uznává však, že doba není velkým plánům moc nakloněna. „Uvidíme, co se povede realizovat,“ vyhlíží.