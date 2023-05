Horké dny v Bayernu. Jak se odvolával Kahn a proč nesměl na oslavy titulu

Mizerné jaro na hřišti, nečekaná změna trenéra, šťastný zisk titulu a odvolání generálního ředitele i sportovního manažera.

Hektické dny má za sebou jeden z největších fotbalových klubů planety.

Bayern v závěru sezony směřoval ke zmaru, vážně mu hrozilo, že po vyřazení v Lize mistrů i v Německém poháru nezíská žádnou trofej.

Navenek klub vykazoval nervozitu, spekulovalo se o napětí ve vedení, o ztrátě motivaci některých hráčů.

Na celkově „blbou“ náladu si u vedení stěžovaly dokonce i vlivné fanouškovské frakce.

V posledním týdnu se tak odhodlalo k radikálnímu kroku. Bez ohledu na to, jestli mužstvo získá jedenáctý titul za sebou, skončí generální ředitel Kahn a sportovní manažer Hasan Salihamidžič.

Bayern to pak oficiálně oznámil bezprostředně poté, co vydřel vítězství v Kolíně nad Rýnem (2:1) a díky fatálnímu selhání vedoucího Dortmundu doma s Mohučí (2:2) v bundeslize triumfoval.

„Rozhodli bychom se stejně i v případě, že bychom byli maximálně úspěšní a vyhráli tři trofeje,“ citoval renomovaný magazín Kicker čestného prezidenta Uliho Hoenesse, jenž si v Bayernu udržuje velký vliv.

„Zpětně musím říct, že zvolit Olivera generálním ředitelem byla chyba,“ prohlásil Hoeness.

Fanoušci Bayernu slaví na Marienplatzu titul mistrů bundesligy.

„Oliver je velmi inteligentní muž. Ale velkým zklamáním bylo, že jsem si myslel, že tu práci zvládne sám, protože je obrovskou osobností. Jenže se obklopil různými manažery a poradci.“

Právě ti, kterým Kahn naslouchal, mohou údajně za neklid, který v Bayernu v poslední sezoně panoval.

A když v předposledním dějství doma tým prohrál s Lipskem a klesl na druhou příčku za Dortmund, ti nejvyšší si řekli: A dost! „Interní rozhodnutí padlo dřív, než jsme plánovali,“ poznamenal Hoeness.

Minulý čtvrtek dopoledne si pozvali Kahna se Salihamdžičem, aby jim oznámili, že se jedná o jejich odvolání.

„Přemýšlel jsem hodiny, radil se také s Karlem-Heinzem Rummeniggem (bývalý viceprezident klubu, pozn. red.), jak to pak podat, aby to bylo důstojné,“ líčil Hoeness.

Když totiž v březnu odvolali trenéra, tak se to Julian Nagelsmann dozvěděl nejdřív z médií, protože ve večerních hodinách už ho nikdo nedokázal sehnat, aby mu to oznámil osobně. Za to vedení Bayernu čelilo kritice.

Salihamidžič svůj konec vzal v klidu, zato Kahna to údajně pořádně naštvalo. „Nebyl to příjemný rozhovor,“ přiznal Hoeness.

Kahn se podle německých médií ostře vymezoval proti svému budoucímu nástupci Janu-Christianu Dreesenovi, který je zároveň místopředsedou dozorčí rady.

„Bylo to hodně emotivní. S Oliverem jsme se nemohli dohodnout tak, abychom spolupráci ukončili v klidu,“ poznamenal Hoeness.

V pátek odpoledne byl Kahn na mimořádném zasedání dozorčí rady oficiálně odvolán. Její předseda a zároveň klubový prezident Herbert Hainer chtěl výsledek jednání Kahnovi sdělit, ale marně se mu pokoušel dovolat. V sobotu ráno ho tak o ukončení smlouvy informoval emailem.

„S Herbertem Hainerem jsem mluvil a přijal to v klidu. Jen mě zajímalo, proč byli najednou tak aktivní,“ reagoval Kahn v neděli.

Fotbalisté Bayernu při tradiční ceremonii po zisku titulu: z radnice v centru Mnichova kynou fanouškům.

Zároveň padlo další rozhodnutí, že Kahn už s týmem neodcestuje na sobotní zápas do Kolína nad Rýnem, aby se situace ještě víc nevyhrotila.

Salihamdžič na zápase být mohl, zároveň se pak zúčastnil oslav po návratu do Mnichova na tradičním místě na Marienplatzu v centru města. Kahn ne. „Zakázali mi to,“ postěžoval si na svém účtu na twitteru.

„Mám velký respekt před lidmi, kteří něco dokázali. A Oliver toho jako hráč dokázal opravdu hodně,“ podotkl Hoeness. „I když jako generální ředitel nesplnil očekávání, moje dveře jsou pro něj vždycky otevřené. Není pochyb o tom, že s Oliverem jednáme se vší úctou, ale musí to tak chtít obě strany.“

Kahn v neděli v rozhovoru pro Bild vzkázal: „Až situace vychladne, tak si sedneme a o všem si promluvíme.“

„Potřebujeme klid, ne paniku,“ zdůraznil Hoeness.

Na Kahna i Salihimadžiče byl vázán nový trenér Thomas Tuchel. Ten by však měl v Bayernu pokračovat, přestože od nástupu koncem března vypadl z Ligy mistrů, nezvládl čtvrtfinále Německého poháru a málem ztratil i bundesligu.

Šéfové klubu ho požádali, aby neodcestoval na dovolenou, ale zůstal k dispozici. Očekávají se od něj nápady, jak složit kádr pro příští sezonu. Bayern je totiž bez sportovního ředitele... „Musím převzít zodpovědnost za sportovní vývoj,“ řekl Tuchel.

Prezident Bayernu Herbert Hainer (uprostřed) a končící sportovní manažer Hasan Salihamidžič při oslavách titulu na balkoně radnice na Marienplatzu v centru Mnichova.

S hledáním Salihamidžičova nástupce však klub nespěchá.

Když v roce 2016 odstoupil Matthias Sammer, trvalo Bayernu rok, než pozici obsadil Salihamidžičem.

Nyní by to tak dlouho bez sportovního manažera být neměl, rád by ho jmenoval do konce kalendářního roku. Do té doby si sportovní oblast rozdělí právě ti nejvyšší Hainer, Dreesen a bývalí znamenitý hráči a někdejší kluboví prezidenti Rummenigge a Hoeness.