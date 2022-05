Přestřelka trenérů: Půlroční trest? Arteta by si neměl tak stěžovat, řekl Conte

V severolondýnském derby už popáté za sebou kralovalo domácí mužstvo, jímž byl ve čtvrtek večer Tottenham. Po snadné výhře 3:0 stále větří naději na účast v příští sezoně Champions League.

Čtvrtý Arsenal má aktuálně 66 bodů a před sebou duely v Newcastlu a doma s Evertonem.

Pátý Tottenham je sice o bod zpátky, ale jeho los je papírově snazší: domácí utkání s Burnley a konec v Norwichi, který z nejvyšší soutěže padá.

„Všechno je teď otevřené,“ zářil Conte, kterého svěřenci přesvědčivým představením potěšili. Dva góly dal během úvodního poločasu útočník Kane a klid ihned po půli dodala třetí branka Sona. „S každým vítězstvím naše sebevědomí roste, ale zase abychom nebyli až moc troufalí,“ varuje italský kouč.

Přece jen: vzdor bolestivé porážce trumfy v rukou pořád drží Arsenal. Pokud oba své zbývající zápasy zvládne, o postavení v první čtyřce nepřijde.

„To je jediné, na co se soustředíme,“ řekl Arteta, jenž byl kvůli jednotlivým momentům zejména z první půle čtvrtečního derby - mírně řečeno - rozladěný.

První situace? Penalta, kterou sudí Tierney nařídil po faulu na Sona. Do něj zezadu ramenem žďuchl Cedric. Zbytečný kontakt a hloupost obránce, který dal rozhodčímu důvod pískat, VAR nemohl rozhodnutí nepotvrdit...

Druhá situace? Červená karta pro Holdinga, respektive druhá žlutá. Se Sonem se během první půlhodiny dostal do několika střetů, po druhém dostal žlutou kartu, a když si na něj po půlhodině zase počkal a ramenem ho schválně udeřil do hlavy, těžko se mohl divit, že musí předčasně pod sprchy.

Třetí situace? Otočený faul před druhým gólem Tottenhamu. Sudí pískal provinění Saky na Höjbjerga, byť fauloval domácí hráč. Tottenham rozehrál, vybojoval roh a po něm dal svůj druhý gól. Smůla pro hosty, kteří měli i po chybě rozhodčího dost času na to, aby situaci uhráli.

Nezvládli to však kvůli vlastní neschopnosti při bránění...

„Chci být při dalším utkání normálně na lavičce,“ vysvětloval Arteta novinářům, proč se nebude podrobněji vyjadřovat. „Měli byste se zeptat spíš rozhodčího, ať přijde před kamery a vysvětlí své verdikty. Škoda, že zničil tak nádherný zápas.“

Arsenal přitom nezačal zle. Na stadionu natěšeného soupeře se nenechal zatlačit, do prvních minut vstoupil sebejistě - až po penaltě a inkasovaném gólu se sesypal.

„Arteta je dobrý a nadějný trenér, ale stěžuje si až příliš,“ rýpl si pak Conte do svého protivníka. „Měl by se spíš soustředit na svůj tým a vlastní práci, protože pokud musíte neustále poslouchat něčí nářky, nedělá to dobrý dojem. Ať to ode mě bere jako dobrou radu.“