Kritika v Arsenalu: Ligu mistrů si nezasloužíme, Newcastle byl desetkrát lepší

„Jsem extrémně zklamaný. Hráči Newcastlu pracovali po celý zápas desetkrát lépe než my. Ani zdaleka to nebyl výkon, který musíte předvádět k postupu do Ligy mistrů,“ řekl Arteta televizi Sky Sports.

Arsenal zaostával v St James’ Parku po celý zápas a s chutí hrající domácí po změně stran rozhodli po vlastní brance Bena Whitea a trefě Bruna Guimaraese. Newcastle se posunul na 12. místo, naopak londýnský velkoklub prohrál podruhé za sebou a hrozí mu, že pošesté v řadě nepostoupí do Ligy mistrů.

„Od první do poslední minuty jsme si nezasloužili ani být na hřišti. Nedodržovali jsme herní plán, neposlouchali jsme trenéra. Byl to naprosto katastrofální výkon,“ nebral si servítky Xhaka. Devětadvacetiletý záložník byl společně s Muhammadem Alnaním nejstarším hráčem týmu, žádný další jejich spoluhráč v základní sestavě nebyl starší 24 let.

„Na věku vůbec nezáleží. Jestli někdo není připravený na takový zápas, ať zůstane doma. S takovým výkonem si nezasloužíme hrát Ligu mistrů ani Evropskou ligu,“ dodal Xhaka.

Jeho tým zakončí sezonu doma proti Evertonu a k naději na čtvrtou příčku musí vyhrát. Zároveň ale potřebuje, aby Tottenham prohrál na hřišti sestupujícího Norwiche. Tým vedený Antoniem Contem totiž má oproti severolondýnskému rivalovi o 15 gólů lepší skóre.

„Ve fotbale je vždycky šance. A když přijde, musíte být připraveni se jí chopit,“ nevzdává se Arteta.

Poslední kolo anglické ligy je na programu v neděli.