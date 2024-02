Po smršti gólů ani jedna střela. Proč? Tvrdá lekce pro Arsenal, hodnotí experti

Bezradní, pomalí, chvílemi snad i naivní.

Když už se utkání chýlilo k bezbrankové remíze, po sérii chyb na vlastní polovině hosté ještě jednou odevzdali balon soupeři. Brazilský šikula Galeno si ho z levé strany navedl na střed a pravačkou z pětadvaceti metrů zakroutil do brány nádherný gól.

„Kopanec do zubů,“ hodnotil porážku 0:1 trefně záložník Declan Rice. „Poučíme se a v odvetě budeme lepší,“ sliboval trenér Mikel Arteta.

Arsenalu nevyhovovalo sveřepé a hlavně velmi poctivé bránění domácích fotbalistů v čele s brzy jedenačtyřicetiletým stoperem Pepem. Tomu statistici těsně před výkopem napočítali víc startů v Champions League, než měla celá základní jedenáctka Arsenalu dohromady.

A chybějící zkušenosti jako by se ve velkém utkání na půdě Ligy mistrů projevily.

„Snad je tenhle výsledek v odvetě nedožene,“ zadoufal ve studiu TNT Sports Martin Keown, legendární obránce Arsenalu. „Byla to každopádně pro Artetu a jeho tým dost drsná lekce. Hráli se zataženou ruční brzdou,“ vypůjčil si oblíbený bonmot bývalého manažera Arséna Wengera.

Mikel Arteta, kouč fotbalistů Arsenalu, během osmifinálového duelu Ligy mistrů v Portu.

Právě za jeho éry býval londýnský klub ve stejné fázi soutěže pravidelně.

Do osmifinále pravidelně postupoval až do sezony 2016/17, mezi nejlepších osm týmů se však naposledy probil před čtrnácti lety právě přes Porto. I tenkrát nejdřív na Estádio do Dragao prohrál (1:2), domácí odvetu ovšem zvládl přesvědčivě (5:0), na což bude chtít samozřejmě navázat.

V Portugalsku jako by se ve hře Arsenalu ozvala bolest z přelomu roku, kdy měl tým potíže se střílením branek a třikrát po sobě padl. Experti se pozastavovali také nad střídáním: Arteta udělal za celých devadesát minut jedinou změnu, když do hry poslal záložníka Jorginha místo útočníka Leandra Trossarda.

„Můžeme se ptát, jestli Arteta doopravdy věří celému svému kádru. Je jasné, že po tomhle výsledku a průběhu utkání se opět rozvíří debata, jestli týmu náhodou nechybí útočník, nějaký spolehlivý zakončovatel,“ komentoval pro BBC Theo Walcott, další z bývalých hráčů Arsenalu.

V poslední době se na špici sestavy střídali zmiňovaný Trossard s Kaiem Havertzem, brazilský reprezentant Gabriel Jesus řeší opakované zdravotní problémy. Také proto je stále častěji Arsenalu podsouváno jméno Ivana Toneyho, kterému příští rok skončí smlouva v Brentfordu a v létě pravděpodobně přestoupí.

„Jsem jeho velký fanoušek,“ pokračoval Walcott. „Myslím, že s obrovským množstvím standardek, které Arsenal mívá, by podobný typ hráče celému týmu hodně pomohl.“

Ale to je teď vedlejší téma.

Arsenal totiž potřebuje především zareagovat na nepříjemnou i nečekanou porážku a mdlý výkon. Jak o víkendu v lize proti Newcastlu, tak potom v úterý 12. března v evropské odvetě s Portem.