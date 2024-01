Hledá se útočník. Zn.: Spěchá! Nejhorší výkon, potřebujeme reset, cítí v Arsenalu

Po Vánocích tým Mikel Artety nezvládl domácí utkání s West Hamem (0:2) ani silvestrovský duel na Fulhamu (1:2), v němž poprvé od ledna 2022 padl, ač vstřelil úvodní branku. Série skončila po osmačtyřiceti zápasech.

„A byl to náš nejhorší výkon v sezoně,“ čertil se španělský trenér. „Proti West Hamu jsme měli i trochu smůly, protože jsme prohráli utkání, ve kterém jsme podle všech ukazatelů měli zvítězit. Tentokrát to ovšem byl jiný příběh.“

Pro Arsenal a jeho fanoušky dost nepříjemný, protože v prosinci poztrácel dohromady 11 bodů.

„Scházela nám rychlost, větší drajv v ofenzivě i důraz v obranných soubojích. Nedominovali jsme, snadno jsme ztráceli míče,“ vypočítával Arteta jen část nedostatků, které ve hře vlastního týmu viděl.

K tomu přidejte impotentní ofenzivu, jež v posledních kolech jede stále dokola podle stejné šablony. Soupeře nedokáže nijak překvapit, opory tým individuálními výkony nepodrží. A kyselé výrazy v tvářích fotbalistů naznačují, že nálada je po dvou porážkách na konci roku zkažená.

„Selhali jsme a musíme sami od sebe chtít víc,“ hlesl také záložník Declan Rice. „Pokud bychom ve zbytku sezony pokračovali stejně jako na Fulhamu, v boji o titul budeme bez šance,“ přidal ještě Arteta.

Je na něm, aby tým, jenž náhle působí unaveným dojmem, probudil.

Arsenal se sice od začátku ročníku prezentuje jiným stylem než před rokem. Na úkor živelnosti v zápasech přidal větší kontrolu. Pořád ho však srážejí kiksy, kterými až příliš snadno pouští protivníky do šancí. Proti soupeřům, kteří zalezou, se v poslední době často nedokáže prosadit. Schází mu plán B a také spolehlivý kanonýr.

Vždyť nejvíc branek z týmu má v lize šestigólový Bukayo Saka a to v konkurenci Premier League stačí až na dělené patnácté místo ve střelecké tabulce. Gabriel Jesus s Eddiem Nketiahem, kteří se střídají na hrotu nabité sestavy, mají v domácí soutěži dohromady pouze osm branek, což je chabá bilance.

„I proto Arsenal nemá na co čekat. Pokud chce po dvaceti letech skutečně získat titul, musí být aktivní na trhu a nedoufat jen, že se někdo z jeho hráčů rozjede,“ myslí si Chris Sutton, sám bývalý útočník a nyní expert BBC Sport.

„Z posledních výkonů Arsenalu mi přijde, jako by sami hráči byli ztracení. Pozbyli sebevědomí, které přitom nutně potřebují,“ tvrdí Jamie Redknapp ze Sky Sports, jenž souhlasí s tím, že by měl Arteta přivést útočníka.

Kdo se nabízí?

Dominic Solanke v životní formě. V Bournemouthu dal v aktuálním ročníku už dvanáct branek, je mu šestadvacet let, říká si o pozvánku do anglické reprezentace, v níž má jediný start. Na druhou stranu: už dřív se v Chelsea a Liverpoolu, dvou velkých klubech, nedokázal prosadit a Arsenal by vyšel určitě draho.

To platí i o dalším Ivanu Toneym. Ten je ještě o rok starší a kvůli trestu za sázky, který mu vyprší v druhé půlce ledna, posledních osm měsíců nehrál. „Žádnou oficiální nabídku jsme na něj zatím neobdrželi,“ řekl před koncem roku trenér Brentfordu Thomas Frank. O dlouhodobém zájmu Arsenalu se však všeobecně ví.

V médiích sem tam prosviští i jméno Victora Osimhena z Neapole, nejlepšího afrického fotbalisty uplynulého roku. To je však spíš varianta pro léto i vzhledem k tomu, že Osimhen za pár dnů zamíří s Nigérií na Africký pohár národů.

„Máme nějaké představy, jak k zimnímu transferovému oknu přistoupíme,“ přesvědčuje Arteta. „Zároveň netrpělivě očekáváme návrat některých hráčů po zranění,“ přiznal už minulý týden.

Výhodou pro Arsenal může být, že příští ligový zápas odehraje až v sobotu 20. ledna proti Crystal Palace, takže má během krátké zimní pauzy prostor na oddech. „Potřebujeme reset,“ připustil Arteta, jehož tým se ještě příští víkend doma utká ve třetím kole Anglického poháru s Liverpoolem.

Rozjedou se mezitím i vážná jednání na přestupovém trhu?

„Určitě budeme připravení udělat správné tahy. Pokud se naskytne možnost vylepšit kádr, budeme tomu otevření, protože chceme být silnější,“ sliboval Arteta před pár dny.

Po posledních dvou výsledcích si ta slova můžete jen podtrhnout.