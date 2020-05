Anglie složí komisi inspektorů. Dohlédne, aby týmy neporušovaly pravidla

„Můžeme požádat jednotlivé kluby o videozáznamy tréninků nebo GPS data. Zároveň složíme nezávislou komisi, která bude bez předchozího upozornění navštěvovat tréninková centra,“ citovala agentura Reuters ředitele anglické ligy Richarda Garlicka.

Tréninky v maximálně pětičlenných skupinách povolili v Anglii od úterý. Jednotky mohou mít maximálně pětasedmdesát minut, kontakt a souboje jsou zakázány. K dispozici pro fotbalisty nebude ani zázemí jako kabiny a sprchy.

„Naším cílem je, abychom mohli postupně mít jednoho z našich lidí v každém tréninkovém centru,“ poznamenal Garlick. „Chceme si být jisti, že jsou veškeré protokoly dodržovány, a také bychom rádi dali veřejnosti jasnou zprávu o tom, že se snažíme vytvořit co nejbezpečnější pracovní podmínky pro všechny zúčastněné.“

Zároveň chce vedení soutěže zabránit možné konkurenční výhodě, kterou by nabyl tým, jenž by se do plnohodnotného tréninku vrátil dřív než ostatní.

Když byl v Rakousku přistižen při podobném porušení pravidel Lask Linec, lídr tamní bundesligy, hrozil mu odpočet bodů či v krajním případě dokonce vyloučení. Zástupci klubu se následně omluvili.

Vedení anglické Premier League musí do 25. května předložit plán pro restart sezony na UEFA, od 1. června – při pozitivním vývoji situace – by z nařízení britské vlády mohlo být možné pořádání sportovních událostí za zavřenými dveřmi. Anglická liga, která se kvůli pandemii zastavila v polovině března, by se podle odhadů mohla opět rozběhnout 12. června, což řada fotbalistů a trenérů kritizuje.

„Jak můžeme začít hrát, když zatím nemáme povolený ani plnohodnotný trénink?“ ozývají se.

Nejrůznější restrikce, například zápasy bez diváků, by však mohly přetrvávat klidně celý rok.

„Očekává se, že epidemiologická situace se nemusí výrazně změnit šest až dvanáct měsíců. V blízké budoucnosti žádné větší uvolňování a změny čekat nemůžeme,“ prohlásil Mark Gillet, lékařský poradce soutěže.

Elitní fotbal se zatím začal znovu hrát pouze v Německu, kde první i druhá bundesliga o víkendu pokračovaly poprvé od poloviny března. Naděje na restart soutěží jsou stále v Itálii i ve Španělsku, zato ve Francii už soutěž předčasně ukončili. Tamní vláda totiž veškeré sportovní akce zakázala až do září.