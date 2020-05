Reklama na ticho. Restart bundesligy ukázal, jak moc fotbalu chybějí diváci

Dalších 55 fotografií v galerii Maskot fotbalistů FC Köln na tribuně nakonec nebyl zcela osamocený - domácí tým pro zápas bundesligy proti Mohuči na sedačky vyskládal dresy. | foto: Reuters

dnes 10:57

Bez ohledu na situaci to byl prazvláštní pohled. No řekněte sami – napadlo by vás snad někdy, že se na fotbalovém stadionu, přímo u hřiště a navíc v den bundesligového zápasu, objeví nástupní schody do letadla?