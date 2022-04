Kiks brankáře, titul rivalovi? To se může stát, ale šance žije, věří kouč Interu

Rumunský gólman cestou do kabin schovával hlavu do dresu, obklopili jej spoluhráči, kteří se ho snažili utěšit. Jeden z nich dokonce pohybem blokoval televizní kamery, aby nešťastníka nezabíraly.

Ne, tohle se vážně nepovedlo.

„Byl to nešťastný incident, ale tyto věci se prostě mohou stát. Kdybychom vedli 4:1, neznamenalo by to takovou škodu,“ hájil po porážce 1:2 svého brankáře trenér Simone Inzaghi.

Čtyřiadvacetiletý Radu, rodák z Bukurešti, který Interu patří od šestnácti, zaskočil za zraněnou neochvějnou jedničku Samira Handanoviče. Letos chytal jen jednou v poháru s Empoli, v Serii A nastoupil poprvé a za milánský celek celkově počtvrté.

A dost možná osudově chyboval.

Deset minut před koncem nevídaně promáchl, netrefil míč po autu od spoluhráče a číhající Nicola Sansone z čáry doklepl balon mířící do sítě.

Podívejte se na sestřih utkání Boloňa - Inter (kiks brankáře v čase 2:07):

Není bez zajímavosti, že Radu je v Interu vlastně nešťastný. Před necelými čtyřmi lety byl na vrcholu: na hostování v Janově prorazil, rumunskou jedenadvacítku následně v létě 2019 táhl jako kapitán do semifinále mistrovství Evropy, což mu doma pomohlo k ceně pro Fotbalistu roku.

Jenže pak už v Janově strávil jen půl sezony, na následném hostování v Parmě se mezi tyče nedostal a po návratu do Interu paběrkuje. Je to jen pár dnů, co si Raduův agent do médií postěžoval, že jeho klient nedostává dost příležitostí a že se společně poohlížejí po jiných možnostech.

Těžko říct, zda jim v tom Inter po středečním selhání bude bránit...

„Proti Empoli byl velmi dobrý, vždy poctivě a kvalitně trénuje, všichni mu maximálně věříme,“ poznamenal Inzaghi. „Radu je vynikající brankář, který má před sebou světlou budoucnost,“ dodal.

Los klubů z Milána Inter: Udinese (venku), Empoli (doma), Cagliari (V), Sampdoria (D) AC Milán: Fiorentina (D), Hellas Verona (V), Atalanta Bergamo (D), Sassuolo (V)

Kdyby Inter - podle předpokladů - v Boloni vyhrál, dostal by se na první místo o bod před AC Milán, který čeká na titul od sezony 2010/11. Takhle ztrácí dva a už nemá situaci ve svých rukách, protože současný lídr má sice o trochu horší los, ale lepší vzájemné zápasy, které při bodové rovnosti rozhodují.

„Bezpochyby trochu cítíme hořkost, to je samozřejmě jasné. Už nemáme svůj osud ve vlastních rukách. Musíme se pokusit vyhrát zbylé čtyři zápasy a sledovat, jak si bude počínat AC Milán,“ prohlásil Inzaghi.

„Musíme mít hlavy nahoře. Je to těžká rána, ale viděli jsme, jak dobře hrála Boloňa. Ukázalo se, že každý zápas bude těžký. Dva body jsou rozdíl, který můžeme během čtyř kol dohnat. Stále máme šanci. Také se musíme připravit na finále poháru s Juventusem Turín,“ dodal.