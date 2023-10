Messi je poosmé králem fotbalového světa. Zlatý míč získal po roční odmlce

Vůbec poprvé získal prestižní cenu fotbalista, který v době vyhlášení nepůsobí v evropské soutěži.

Messi má aktuálně už po sezoně, protože ve Spojených státech amerických, kde od léta působí v Interu Miami, se hraje liga od jara do podzimu. V týmu spoluvlastněném bývalým hvězdným fotbalistou Davidem Beckhamem, který celou anketu přišel vyhlásit, se rychle adaptoval a stal se okamžitě hlavním tahákem tamní ligy MLS.

V rámci odpočinku tak Messi v předposlední říjnový den pózoval na pódiu v pařížském Théâtre du Châtelet s nejcennější individuální trofejí, kterou může fotbalista získat. Na trůn se vrátil po dvou letech.

Jedním z velkých favoritů na zisk prestižního ocenění byl také norský útočník Erling Haaland, jenž udivuje Anglii neuvěřitelnými výkony v dresu Manchesteru City, kde přepisuje jeden rekord za druhým a pyšní se ziskem treblu. A to je mu teprve třiadvacet.

„Taky by si zasloužil vyhrát. Opanoval Premier League, Ligu mistrů a všude byl nejlepším střelcem. Tohle ocenění by Ti také mohlo patřit,“ adresoval Messi chválu druhému muži v anketě.

Český hlas ve Zlatém míči Stanislav Hrabě, jediný český novinář, který v anketě hlasuje Zlatý míč o nejlepšího fotbalistu

1. Kylian Mbappé (Francie, Paris St. Germain)

2. Lionel Messi (Argentina, Inter Miami)

3. Erling Haaland (Norsko, Manchester City)

4. Luka Modrič (Chorvatsko, Real Madrid)

5. Rodri (Španělsko, Manchester City)

V předchozí sezoně Haaland nastřílel neuvěřitelných šestapadesát gólů. Unie evropských fotbalových asociací UEFA ho navíc v srpnu zvolila nejlepším fotbalistou Evropy.

Z ankety Zlatý míč si odnesl cenu Gerda Müllera pro nejlepšího útočníka uplynulé sezony.

Stejně ale zaostal za Messim, který dalším ziskem znovu přepsal vlastní rekord v počtu Zlatých míčů. Druhý Cristiano Ronaldo, který působí v Saúdské Arábii a do užší nominace třiceti fotbalistů se letos nedostal, jich má na kontě pět.

„Haaland i Mbappé jednou Zlatý míč vyhrají. Jsem si jistý, že v příštích letech bude jejich,“ řekl Messi.

Jediný český hlas v prestižní anketě magazínu France Football a renomovaný sportovní novinář Stanislav Hrabě však na první místo vybral jiného špičkového útočníka.

„U mě má největší váhu mistrovství světa. Finále v Kataru skončilo remízou, Argentina vyhrála až na pomocné kritérium. Já jsem dal na první místo Mpabbého, který ve finále dal hattrick,“ zdůvodnil Hrabě.

„Messi je ale neskutečná postava a konečně Argentinu dotáhl k titulu.“

Třetí místo přiřkl zmíněnému Haalandovi, čtvrtou příčku u něj obsadil chorvatský záložník Luka Modrič z Realu Madrid a na páté místo dal španělského středopolaře Rodriho z Manchesteru City.

Trofej se už druhým rokem uděluje za sezonu a nikoli kalendářní rok. Proto se do hlasování promítlo třeba právě loňské mistrovství světa, z Messiho nového amerického dobrodružství se do něj počítá jen krátký červencový začátek.

To nejdůležitější ale stejně stihl už před velkým přestupem.

Argentinský kapitán Lionel Messi s trofejí pro vítěze mistrovství světa. (18. prosince 2022) Argentinský útočník Lionel Messi líbá trofej pro vítěze mistrovství světa. (18. prosince 2022)

V prosinci dovedl Argentinu k premiérovému triumfu na mistrovství světa v Kataru, když ve finále porazil Francii na penalty po strhující remíze 3:3. Na šampionátu se trefil sedmkrát a přidal tři asistence a stal se klíčovým článkem v historickém vítězství.

Byl vyhlášen nejlepším hráčem a zároveň druhým nejlepším střelcem po Mbappém, navíc si připsal tři asistence a 26. zápasem překonal rekord v počtu startů na MS.

Na ligovém poli obhájil prvenství s Paris St. Germain ve francouzské nejvyšší soutěži. Za dvaatřicet duelů nastřílel šestnáct gólů a připsal si stejný počet asistencí.

V létě ale chtěl pryč. Přirozeně se spekulovalo jednak o návratu do Barcelony, kde strávil jedenadvacet let, ale také o přesunu do finančně štědré Saúdské Arábie, kam se v posledních měsících stěhovaly velké fotbalové hvězdy v čele s Ronaldem nebo třeba Karimem Benzemou, loňským vítězem Zlatého míče, jenž v této sezoně skončil šestnáctý.

Messi si však vybral druhou stranu světa, když kývl na Beckhamovu nabídku a stal se nejen důležitou postavou nově budovaného týmu na Floridě, ale také stěžejní marketingovou postavou.

V zámoří už stihl v Leagues Cupu za sedm zápasů nastřílet deset branek a získat s Miami první trofej. Do MLS i vinou zranění mockrát nenaskočil, premiérový gól v soutěži však už vstřelil.

Lionel Messi s rodinou na vyhlášení Zlatého míče ve Francii.

Nejlepší fotbalistkou roku byla vyhlášena španělská záložnice a světová šampionka Aitana Bontamíová. Navázala tak na svou krajanku a klubovou i reprezentační spoluhráčku Alexii Putellasovou, která vyhrála minulé dva ročníky. Kvůli dlouhému zranění se ale tentokrát nevešla ani do finální nominace.

Trofej Raymonda Kopy pro nejlepšího hráče do 21 let obdržel anglický záložník Realu Madrid Jude Bellingham, který v minulé sezoně působil v Dortmundu. Držitelem trofeje Lva Jašina pro nejlepšího brankáře se stal argentinský mistr světa Emiliano Martínez z Aston Villy.

Při oznámení jeho jména se ozval pískot, který se opakoval i během Martínezova proslovu. Neukázněné diváky musel napomenout moderátor večera a bývalý kanonýr Didier Drogba.

Ocenění pro nejlepší klub připadlo druhý rok po sobě Manchesteru City. Svěřenci trenéra Pepa Guardioly v uplynulém ročníku oslavili zisk treble za vítězství v Premier League, Anglickém poháru a Lize mistrů, kterou ovládli premiérově.