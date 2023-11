POHLED: Král Leo. Je to fér? A má Zlatý míč ještě vůbec smysl?

Může to vypadat, že fotbalový svět se v pondělí večer rozdělil na dva tábory. Ten první jásá: Bravo, králi Leo! Zlatý míč je znovu tvůj, naprosto zaslouženě. Ten druhý nechápe: Messi? Letos? To jako vážně? Jenže on je tu ještě třetí. A ten je slyšet možná nejvíc, ačkoli vlastně jen znechuceně mává rukou: Co vůbec řešíte? Vás ta anketa zajímá? Vždyť je pro smích!