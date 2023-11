Zlatý míč bude od příštího roku hlavní evropskou anketou, UEFA tu svou ruší

„Zlatý míč je už téměř 70 let nejprestižnějším individuálním oceněním ve světovém fotbale. Soutěže UEFA jsou zase jevištěm, kde si nejlepší hráči planety svými výkony říkají o nominace a zápis do historie. Navázání spolupráce je logickým krokem,“ uvedl prezident UEFA Aleksander Čeferin.

Ve Zlatém míči přibudou dvě nové kategorie pro nejlepšího trenéra a trenérku. UEFA zároveň od příštího roku upustí od vlastní ankety, kterou za minulou sezonu ovládl norský útočník Manchesteru City Erling Haaland. Nadále ale bude vyhlašovat nejlepší hráče svých soutěží.

Tradiční anketa se koná od roku 1956, kdy Zlatý míč vyhrál Angličan Stanley Matthews. O šest let později uspěl Josef Masopust a v roce 2003 Pavel Nedvěd. Nejprve byla cena určena pro nejlepšího evropského hráče, později pro nejlepšího fotbalistu působícího v Evropě a od roku 2007 byla anketa otevřena pro hráče z celého světa. Za sezonu 2022/23 si v pondělí už poosmé došel pro trofej kapitán argentinských mistrů světa Lionel Messi.

V letech 2010 až 2015 pořádaly anketu France Football a Mezinárodní fotbalová federace (FIFA). Jejich spolupráce ale skončila a od roku 2016 vítěze vyhlašoval opět pouze francouzský magazín, a to na základě hlasování novinářů z celého světa. FIFA začala udělovat vlastní ocenění The Best.