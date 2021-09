Coufal o střeleckém trápení: Nejsme Brazilci, chce to víc rozumu, míň síly

Jako krajní obránce se celý zápas pohyboval na pravém křídle, jednou dokonce sprintoval i po levém.

Vladimír Coufal si v kvalifikaci o postup na světový šampionát 2022 v Kataru pořádně zaútočil. Co měl centrů, jenže žádný se neujal.

„Zaplaťpámbu za ten jeden gól,“ oddechl si bek z West Hamu United.

A teď slyšte, jak komentoval střelecké trápení.

„Jak bych začal...“ přemítal na tiskové konferenci.

„Nejsme Brazilci, nejsme Belgičani, abychom si to dávali do uliček. Jediná možnost byla střelba ze střední vzdálenosti, ale nám to lítalo do šestých řad.“

Nebo: „Z penalty nebo z vápna jsme to napálili až na atletickou dráhu. Musíme se ještě zlepšit a vypilovat to.“

A dál? „Měli jsme hodně střel, přestřelů, nedotažených šancí, zbytečně jsme koncovku řešili silou místo toho, abychom do toho dali rozum. Jejich brankář měl problémy na zemi a my to pořád rvali silou.“

Jeho slova přesně vystihují, proč Češi zvítězili jen těsně, byť své čtvrté utkání v bojích o světový šampionát až na pár občasných výpadů soupeře kontrolovali.

„Asi těžší zápas, než jsme čekali. Málokdy se vidí, aby soupeř bránil v tolika lidech ve vápně. Nejsme nadšení, ale jsme rádi, že jsme vyhráli. Víme, že jsme měli dát víc gólů. To mě mrzí hlavně kvůli fanouškům, kteří byli skvělí,“ zdůraznil Coufal.

„Možná chyběla větší hladovost, zarputilost, předvídavost, někdy i štěstí. Po vápno to od nás byl dominantní výkon, snažili jsme se být aktivní, po ztrátě přepínat zpátky. Do defenzivy to z naší strany bylo slušné.“

Z obvyklé obranné řady národního mužstva nastoupil jen on se stoperem Kalasem. Druhý stoper Holeš a levý bek Matějů nahradili zraněné Čelůstku s Bořilem.

„Nula vzadu se počítá. Bělorusy jsme do ničeho nepustili. Že měli pár brejků? Ty bude mít soupeř vždycky, když nahoře hrajete ve velkém počtu a ztratí se míč. Pak jde jen o to ty protiútoky pochytat. To jsme zvládali dobře.“

V neděli v dalším kvalifikačním souboji v Belgii to bude zcela jiný zápas. Spíš se očekává, že aktivní budou domácí a Češi je budou trápit z rychlých výpadů po zisku míče.

„Nemáme tam co ztratit, narazíme na extratřídu. Ale taky chceme pokračovat ve výkonech z mistrovství Evropy a neustupovat z naší cesty.“

V Bruselu se hraje o první místo čili přímý postup na světový šampionát. Pokud Belgie zvítězí, Čechům zbude už jen boj o druhou příčku a baráž.