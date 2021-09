Byla chyba, že jsme nepřidali druhý gól, hodnotil Šilhavý povinnou výhru

„Jsme rádi za výhru, máme povinné tři body, co se čekaly. Ale sami jste viděli, že to nebylo úplně snadné. Naše obléhání nevedlo k více brankám, zaplaťpánbůh tam padla aspoň jedna po pěkné akci,“ prohlásil Šilhavý, jemuž chybělo několik opor v čele s potrestaným Patrikem Schickem.

„Byla chyba, že jsme nepřidali druhou branku,“ uvědomuje si český trenér. „Pak to třeba mohlo být i vyšším rozdílem.“



Dokázal by Patrik Schick hru víc uklidnit? Jak moc chyběly jeho střelecké schopnosti?

Víme, co je Patrik za útočníka. Dokázal to na mistrovství Evropy. Samozřejmě bychom byli radši, kdyby tady byl, ale taková už je situace. Celkem bez pěti hráčů základní sestavy to nebylo ideální, soupeř poctivě bránil, při naší ztrátě zkoušel chodit okamžitě do brejků a byl nebezpečný.

Co vás vedlo k nasazení Martina Doležala na hrot?

Rozhodlo pro něj, že je to pohybově pracující útočník, vysoký, měl v tomhle ohledu nahradit Patrika. Nebylo to ideální, ale to ani ze strany křídel. Chtěli jsme, aby hrály víc u něj a on jim balony sklepával, to mi tam chybělo. Ale nechci hodnotit jednotlivce, důležité jsou tři body. Kdo byl větším, nebo menším přínosem si vyhodnotíme později.

Do běloruského vápna létalo spoustu centrů, ani střel nebylo málo. Proč nepadl další gól?

Zrovna centry létaly často do vápna pozdě, když už soupeřova obrana byla připravená. Když jsme mohli hru zrychlit, využít momentu překvapení, tak jsme zaváhali, dali to tam pozdě a soupeř odehrával balon. Ve vápně jsme pak byli málo agresivní, vždy o krok za soupeřem.

Jak jste byl spokojený s hrou nové stoperské dvojice Tomáš Kalas, Tomáš Holeš?

První poločas jsme to tam pouštěli, měli jsme nedostatečně pokryté běloruské brejky, scházela tam větší součinnost se středovými hráči. Rozehrávka od stoperů také nebyla úplně jistá. Nicméně přestože brejky Bělorusů vypadaly nebezpečně, tak mám pocit, že soupeř skoro nevystřelil na bránu.

Líbila se vám hra Adama Hložka?

Podílel se na gólu. Ale naše pravá strana byla aktivnější než levá. Adam tenhle post zná, chtěli jsme po něm, aby doplňoval Doležala, ale součinnost vázla. Jsem za něj ale rád, dostával se do šancí, snažil se chodit jeden na jednoho. Odehrál svůj standard, ale věříme, že další výkony budou ještě lepší.

Jak je na tom Jakub Jankto, který musel střídat? Zřejmě kvůli křeči?

Byly to křeče. Nemohl se skoro postavit. Naštěstí to nebude nic vážného.

Na pravé straně hýřil energií Vladimír Coufal, dá se z jeho elánu čerpat pro duel v Belgii?

Jasně. Cuf má velmi dobrou formu, neúnavně rozbíhá akce, nabíhá, centruje, podal výborný výkon. Jak už jsem říkal, naše pravá strana celkově byla mnohem nebezpečnější než levá.

V Belgii vás nicméně čeká trochu jiný úkol.

Tam se to asi otočí. Není ideální sladit součinnost těchto hráčů narychlo a dát to nějak dohromady, ale pokusíme se navázat na náš duel s Belgií doma a použít tu strategii aspoň v určitých částech zápasu. Je příjemné, že na Belgii jdeme s výhrou, kdyby se to nepovedlo, bylo by to zlé. Takhle pořád žijeme. Snažili jsme se, chtěli jsme celý zápas hrát nahoru, dopředu. Střídali jsme do ofenzivy. Chtěli jsme dát branek víc a odměnit fanoušky, kteří nás báječně podporovali.