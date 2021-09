Vážím si výhry, gólu i fanoušků, kteří přišli. A teď na Belgii, troufá si Barák

Po půlhodině si počkal osm metrů od brány za vlnou obránců, kteří se stáhli k vlastnímu gólmanovi. Od Hložka dostal milimetrovou přihrávku a levačkou elegantně uklidil míč do sítě.

„To se pozná kvalita fotbalisty. Hložan mi to dal ve správný čas do správné nohy,“ chválil Barák devatenáctiletého sparťana, který se probil přes dva protihráče a přihrával pod sebe.

Přitom jste toho s Hložkem moc neodehráli.

Na to, jak se s Adamem známe málo, to vyšlo pěkně. On je extrémně chytrý hráč a mně dělá radost s takovým nastupovat. Mám radost, že máme takového fotbalistu. Stačí udělat pohyb a on ví, kam to má dát. Spolu si sedíme.

Vyšla jen jedna gólová akce. Není to proti Bělorusku málo?

Důležité je, že jsme to zvládli. Diktovali jsme tempo, měli převahu, ale nebylo to jednoduché. Žádný zápas není jednoduchý, podívejte se na Itálii, remizovala s Bulharskem. Splnili jsme sice jen povinnost, ale ve finále je jedno, jestli to skončí jedna nula nebo pět nula. Škoda, že jsme nebyli lepší v zakončení, závěr mohl být klidnější.

Proč z mnoha střel a útočných akcí padl jen jeden gól?

Někdy jsme reagovali později, než normálně. I kvůli hřišti, které bylo takové těžké. Ve vápně to bylo hodně přehuštěné, chtěli jsme hrát z druhé vlny, dostávali jsme se tam, ale chybělo to lepší zakončení.

Hřiště vám nesedlo?

Bylo připravené skvěle, nemůžu říct ani slovo. Ale jak předtím hodně pršelo, tak byl povrch nestabilní a trhalo se.

Bylo znát, že týmu chybělo několik opor?

Já měl z týmu super pocit, i když jsme spolu absolvovali jen tři tréninky, z toho byl jeden regenerační. Ale ze všech jsem cítil velkou chuť, pohodovou atmosféru. Fakt jsem z toho měl dobrý pocit, což se i potvrdilo. Nedá se říct, že bychom vzadu zaváhali, něco udělali špatně. Snad jen ve finální fázi. Chyběl klid, někdy kvalita, někdy jsme si dali o dotyk víc, uspěchali to.

A ty absence?

Mají je všechny týmy, některé to mají ještě náročnější. Asi určitě nám chyběla palebná síla Patrika Schicka, ale všichni, co nastoupili, odvedli super práci. Náš cíl byl jasný - vyhrát a soustředit se na nedělní zápas v Belgii. Potřebujeme ho zvládnout, abychom se mohli porvat o přímý postup.

To si tedy troufáte.

Pro nás se nic nemění, v Belgii musíme vyhrát, pokud chceme hrát o první místo. Baráž máme skoro jistou. Pořádně zregenerovat a co nejlíp se připravit na těžkého soupeře, s kterým jsme doma sehráli parádní zápas. Musíme tam být stejně aktivní.

Téměř po dvou letech mohlo na domácí mezistátní zápas přijít hodně fanoušků. Jak se vám atmosféra v Ostravě líbila?

Byla skvělá, já si to moc užil. Škoda, že nepřišlo ještě víc lidí, přáli jsme si aspoň deset tisíc. Ale i tak jsme rádi. Ti, co tady byli, nás podporovali celý zápas. Moc si toho vážíme.