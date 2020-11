Uruguayští fotbalisté dostali po pozitivních nálezech na covid pokutu

Po euforii z postupu na mistrovství Evropy i vítězstvím nad Skotskem to pro slovenský národní tým byl hořký konec roku:...

Triumf v jedné ze skupin Ligy národů má pro českou fotbalovou reprezentaci význam přesahující postup do elitní úrovně...

Jak Skoti přepustili místo Čechům. Promarnili jsme velkou šanci, lituje kouč

Mohli to být oni, ne Češi, kdo slavil postup do elitních skupin Ligy národů. Měli to ve vlastních rukou - a možná...