Dvakrát Plzeň, Machačkala, český národní tým, Razgrad a v současnosti Sparta.

„Za těch deset let jsem toho zažil opravdu spoustu. Zajímavá utkání, skvělí hráči,“ vzpomínal Vrba. „Ale pro mě to všechno začalo mnohem dřív...“

Trenér desetiletí 2011-2020 1. Pavel Vrba

2. Jindřich Trpišovský

3. Vítězslav Lavička

4. Jaroslav Šilhavý

5. Michal Bílek Cenu pro nejlepšího trenéra desetiletí uděluje Unie českých fotbalových trenérů (UČFT). Posledním vítězem se stal Karel Brückner, bývalý kouč české reprezentace. Jediným, kdo obhájil umístění v první pětce, byl Vítězslav Lavička, před deseti lety druhý v pořadí.

Povídejte.

Z prvního titulu s Baníkem, kdy jsem dělal asistenta Frantovi Komňackému, mám úžasný zážitek. Pak přišlo období s titulem v Žilině, krásná plzeňská éra, kdy jsme vítězili v lize a uhráli postupy do Champions League. To bylo pro klub jako Viktorka, která v minulosti neznamenala vůbec nic, něco neskutečného.

V rámci českého fotbalu jste všeobecně považovaný za průkopníka ofenzivního kombinačního fotbalu. Souhlasil byste?

To si netroufám hodnotit. Hodně jsem byl ovlivněný tím, že jsem v trenérské kariéře dělal postupné kroky. Od přípravek přes žáky a dorost až po dospělé. Už v mládeži Baníku jsme chtěli dominovat, hrát útočně. Možná, že právě na dorostenecké tituly vzpomínám víc než na ty pozdější, bylo to hrozně příjemné období, které mi hodně pomohlo. A to samé pak v Žilině.

Vyhráli jste ligu i tamní Superpohár.

A měli jsme majitele, který chtěl vidět ofenzivní fotbal, hodně branek, dominanci. Slíbil nám odměnu, když dáme sto gólů za sezonu, a nám se to podařilo. To jsou věci, které vás jako trenéra ovlivňují dál, na které chcete navazovat. A myslím, že se mi to v některých sezonách celkem dařilo.

V roce 2019 jste překonal Karla Brücknera v počtu vítězství v anketě Trenér roku. Teď jste po něm dalším trenérem desetiletí. Jak vám to zní?

Já hrozně rád vzpomínám na období, kdy pan Brückner ještě trénoval Olomouc a s hráči jako Hapal, Látal a dalšími z téhle skvělé generace hrál skvělý fotbal. Sigmu, tehdy provinční klub - snad se za to na mě Olomoučáci nebudou zlobit - přivedl do evropských pohárů, kde dělali úžasné výsledky. I proto je pro mě srovnání s ním takové...

Nepatřičné?

Pan Brückner je pouze jeden. On je průkopník. On nám všem ukázal cestu. Spoustu mančaftů si i díky němu začalo víc věřit v ofenzivě než v defenzivě, vymýšlel standardky, útočné kombinace.

Kdybyste měl zvolit trenéra desetiletí vy, koho byste vybral?

Možná je to ovlivněné poslední dobou, kdy jsou Slavia a Trpišák jasně nahoře a mají úžasné výsledky. Takže za to poslední období bych asi volil Trpišovského.

Je výzva slávistickou éru posledních let zastavit?

Samozřejmě, že ano. Jsem trenérem Sparty a chceme tuhle šňůru ukončit, chceme se dostat před ně i před ostatní. Jsem maximalista a pokud se mi to nepodaří, zřejmě by to musel zkusit někdo jiný, ale určitě uděláme všechno pro to, aby to vyšlo.

Mimochodem, co vy a další desetiletka. Jak si ji představujete?

Já mám v Přerově barák, hezkou zahradu, sednu si na ni a budu koukat do dáli, vzpomínat na všechny fotbalové zážitky, které byly příjemné i stresující. Myslím, že následující desetiletka pro mě bude klidnější.

Ale to mluvíte spíš o vzdálenější budoucnosti, ne?

To nikdy nevíte. Však sami vidíte, jak je trenérské povolání rizikové. V Česku možná nejrizikovější vůbec.