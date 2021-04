Spartě to zase nejde venku a cíl je v ohrožení. Komplikace, říká Vrba

„Ano, je to komplikace,“ přiznal po středečním nezdaru proti Pardubicím (2:2) trenér Pavel Vrba.

Nedostat gól v poslední minutě v Jablonci...

Nezkazit dobře rozehraný duel v pražském Ďolíčku proti domácím Pardubicím...

Za normálních okolností by teď Sparta byla na druhém místě se čtyřbodovým náskokem na Jablonec a s domácí dohrávkou s Plzní k dobru.

Jenže normální okolnosti u Sparty nenastaly.

Poslední dvě nezvládnutá utkání na hřištích soupeřů ji dostala do potíží: je třetí s jednobodovou ztrátou na Jablonec. Jen o dva body je za Spartou čtvrté Slovácko a v závětří číhá Plzeň.

„Hlavně se teď z toho nesmíme podělat,“ zdůraznil kapitán Bořek Dočkal v rozhovoru pro klubovou televizi.



„Měli jsme některé zápasy odehrát líp, získat víc bodů a být teď v mnohem komfortnější pozici. Ale vrátit se to nedá. Situace před námi teď není vůbec jednoduchá, musíme vyhrávat až do konce a to druhé místo si uhrát.“

Problémy na hřištích soupeřů se táhnou pět šest let od posledního titulu v roce 2014. Například v ročníku 2017/2018 ze trenérů Stramaccioniho a Hapala vyhrála Sparta venku jen tři utkání.V součtu s předchozí bezbrankovou remízou v Českých Budějovicích a porážkou v derby na Slavii sparťané ze čtyř utkání venku získali jen dva body a dali dva góly.

Adepti na druhé místo los do konce sezony SPARTA

doma: Opava, Plzeň, Ostrava, Brno

venku: Liberec, Bohemians, Ml. Boleslav JABLONEC

doma: Olomouc, Teplice, Slavia,

venku: Budějovice, Příbram, Pardubice SLOVÁCKO

doma: Ml. Boleslav, Bohemians, Zlín

venku: Plzeň, Karviná, Budějovice PLZEŇ

doma: Slovácko, Příbram, Ostrava

venku: Slavia, Sparta, Pardubice, Opava



I v dalších sezonách právě bilance mimo Letnou udělala rozdíl mezi ní a konkurenty Slavií či Plzní, které končily v tabulce před Spartou.

V současném ročníku se Spartě donedávna dařilo, z deseti venkovních zápasů ztratila body jen v Ostravě a v Plzni, osm jich vyhrála. A do derby na Slavii byla ve hře o titul.

Jenže poslední období přineslo rozpaky a výrazně zkomplikovalo cestu k cíli.

V Budějovicích se Spartě duel nepovedl celkově, byť v závěru měla dvě vyložené šance. V Jablonci na šíleném hřišti byla horším týmem, ale bezbranková remíza s přímým konkurentem v boji o druhou příčku by se jí hodila. Jenže neubránila poslední standardku.

V derby na Slavii byla půlhodinu lepší, měla dvě tři šance, ale když inkasovala gól v závěru půle, po přestávce odpadla.

Naposledy proti Pardubicím v pohodě zvládla poločas, vedla 2:0, ale zlomila ji branka na 1:2 po hrubé chybě brankáře Nity. A pak byla ráda, že vůbec ukopala plichtu, Pardubičtí měli šance na vítězný gól.

„Měli jsme obrovskou výhodu, ale všechno jsme si hned po pauze zkazili. Úplně jsme se ztratili. Strašně mě mrzí, jak to dopadlo,“ nechápal trenér Pavel Vrba.

„Bylo to i tím, že Pardubice začaly hrát jinak. Předtím jsme měli dost prostoru v rozehrávce, po poločase už jsme nebyli rychlí, nedokázali jsme se dostat na jejich polovinu po zemi. Ve chvíli, kdy začneme nakopávat, tak to prostě neumíme, máme s tím problémy každé utkání. To pak z naší strany vypadá hrozně,“ uznal Dočkal.

„Mohli jsme to mít už teď jednodušší, ale jestli chceme v létě hrát o Ligu mistrů, tak tohle jsou zápasy, které musíme být schopní zvládnout,“ podotkl sparťanský kapitán.

Vzhledem k současnému rozpoložení, křehkosti mužstva, které vykolejí jeden moment a pak se obtížně do zápasu vrací, nemůže být u fanoušků optimismus na místě.

Což platí i při pohledu na los, který má Spartu před sebou. Venku Liberec, Bohemians a Mladá Boleslav. Doma Plzeň či Ostrava.